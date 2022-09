La nouvelle éco en Isère - Le tourisme estival a progressé de 8 % depuis le Covid-19

Les hébergements touristiques ont enregistré 8,1 millions de nuitées cet été 2022 en Isère. Soit 8 % de plus qu'en 2019, avant la pandémie. Le président de l’agence Isère Attractivité dresse sur France Bleu Isère un bilan provisoire très positif.

Le tourisme se porte bien en Isère. Après une période difficile liée au Covid-19, le bilan provisoire dévoilé par l’observatoire du tourisme est très positif. Au total, hôtels, gîtes, chambres d'hôte et campings ont enregistré 8,1 millions de nuitées. C’est 8 % de plus qu’en 2019 avant le Covid-19. Pour en parler, France Bleu Isère reçoit Christophe Suszylo, maire du Versoud et président de l’agence Isère Attractivité, chargée de promouvoir le tourisme en Isère.

France Bleu Isère - Quel bilan provisoire tirez-vous de cette saison ?

Christophe Suszylo - Cet été 2022 a été exceptionnel. Une année record en termes de fréquentation : +8 % par rapport à l'année 2019 et +20 % par rapport à l'année précédente, sachant que l'année 2019 était une année de référence. La fréquentation hôtelière a été excellente, la visite de tous nos sites emblématiques touristiques aussi, mais également aussi le petit train de La Mure qui a une fréquentation de plus de 60 000 passagers à date, ce qui est exceptionnel pour nous et bien entendu d'autres atouts répartis sur tout le territoire.

Christophe Suszylo, président de l’agence Isère attractivité, chargée de promouvoir le tourisme en Isère © Radio France - Julien Morceli

Saison marquée par de nombreux événements sportifs et culturels qui ont drainé un grand nombre de touristes...

Nous avons nos classiques, comme par exemple le festival Jazz à Vienne fin juin début juillet, mais également les étapes du Tour de France avec une arrivée à l'Alpe d'Huez le 14 juillet et un départ le lendemain de Bourg d'Oisans. Il y a aussi eu le Festival Berlioz à La Côte-Saint-André et j'en passe. Des trails pour les sportifs. L'Isère est remplie d'atouts.

Comment s’annonce la saison hivernale ?

Elle se présente plutôt bien. Les premières réservations arrivent dans les 28 stations de nos quatre massifs. C'est important de vous le dire. On nous prédit un hiver plutôt froid et rigoureux avec de la neige. Je sais qu'elle est en train d'arriver sur nos massifs à 2 000 mètres et c'est tant mieux. Les équipes techniques travaillent sur bien sûr des plans de sobriété pour optimiser et que tout le public puisse profiter de nos massifs pour cette nouvelle année 2022/2023.

Si nous venions à manquer de neige, pourriez-vous ressortir les canons à neige ? Alors que le gouvernement évoque un risque de coupures d'électricité pour les Français cet hiver...

On y travaille. On réalise sur nos massifs un gros travail tous ensemble. On peut travailler, notamment sur la neige de culture avec de faibles couches pour avoir une belle qualité de glisse. Toutes les équipes sont en place. Nous sommes très confiants sur cette future saison.

Le ski nocturne pourrait-il être annulé ? Le directeur de l’office de tourisme de Chamrousse l'a évoqué récemment...

Absolument. Ça fait partie des sujets qui sont sur la table qui ont été évoqués en conférence de presse à Paris il y a maintenant deux semaines. Et on pourrait par exemple, en parlant de chance, profiter aussi de cette belle vue sur Grenoble, en fermant par exemple les remontées mécaniques à 18 h, ce qui permettra de profiter de cette vie, cette vue d’Isère.