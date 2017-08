Le tourisme génère près de 5% des emplois en Indre-et-Loire. Un record en région Centre

Les touristes dépensent environ 800 millions d'euros, chaque année, en Indre-et-Loire. Ce secteur d'activité fait vivre 8 000 personnes toute l'année, et jusqu'à 10 000 l'été.

Le tourisme est une vraie manne financière pour notre département, et pas uniquement pendant les vacances d'été.

En pleine saison, le secteur du tourisme emploie 10 000 personnes en Indre-et-Loire

En moyenne, sur l'année, le secteur du tourisme fait vivre 8 000 personnes en Indre-et-Loire et on dépasse les 10 000, durant l'été, grâce aux emplois saisonniers. Plusieurs études estiment qu'un emploi sur un site touristique en génère quatre ou cinq à l'extérieur de ce site. Le tourisme représente donc un peu moins de 5% de l'emploi salariés dans notre département, en cumulant les emplois dans la restauration, dans l'hotellerie, dans les chateaux, les musées, etc...C'est un record, en région centre.

Un exemple : le château de Villandry accueille environ 350 000 visiteurs par an, dont 95% entre avril et octobre. Le personnel du château double presque durant cette période, passant de 30 à 50 équivalents temps-pleins.

Chaque année, les touristes dépensent 800 millions d'euros sur nos sites touristiques, ou à proximité

Ils ont par exemple réservé 2 500 000 nuitées, l'an dernier, dans les hôtels, campings et gîtes d'Indre-et-Loire. Nos sites de visites ont enregistré 4 millions d'entrées, et sans surprise, ce sont les châteaux qui attirent le plus de public :

Les sites payants les plus fréquentés d'Indre-et-Loire sont, dans l'ordre, le château de Chenonceau, celui d'Amboise, puis le Clos Lucé, la maison de Léonard de Vinci, toujours à Amboise. Un touriste sur trois est étranger.