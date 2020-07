Le tourisme normand n'a pas retrouvé toutes ses couleurs

En cette année 2020 marquée par la pandémie de Covid 19, les professionnels du tourisme de la région Normandie sont durement impactés. La saison estivale débute mal : 61% des professionnels qualifient la fréquentation du mois de juin de mauvaise, 92% l'estiment en baisse par rapport à juin 2019. Quant à l'avenir, il est marqué par une grande incertitude : l’inquiétude reste grande pour les professionnels du tourisme normands qui sont 85% à juger de moyennes à mauvaises les prévisions des mois à venir. L’espoir repose désormais sur la fréquentation de la clientèle locale pour les mois de juillet et août - les normands, prophètes en leur pays, arrivent en tête devant les parisiens, loin devant les touristes en provenance des Hauts-de-France et de Bretagne - et le niveau des réservations de toute dernière minute, dont on sait l’importance aujourd'hui.

Étretat (Seine-Maritime) © Radio France - Thomas Schonheere

Deux professionnels sur trois fortement impactés par l'absence de clientèle étrangère

65% des professionnels du tourisme normand qualifient l'absence de clientèles internationales de fort (26%) à très fort (39%). Et l'avenir ? D'après l'enquête menée par Normandie Tourisme, les prévisions sont moyennes pour 43% des professionnels du tourisme interrogés mais restent mauvaises pour 42% d’entre eux. Elles sont bonnes pour 16% des participants à l’enquête. Il faut dire que les contraintes de protocoles dans les établissements entraînent une certaine méfiance des gérants, dont les moins optimistes s’interrogent sur la capacité d’adaptation des touristes. En attendant, espérons que le pont du 14 juillet va bénéficier aux professionnels du tourisme normands.