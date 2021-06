Le tourisme redécolle à l’aéroport de Deauville

“Sincèrement, l'année 2020, on veut l’oublier ! 91% des vols annulés, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'aéroport de Deauville” se désole Maryline Haize-Hagron, la directrice de l’aéroport de la Côte Fleurie. Cette plateforme, spécialisée vers les destinations vacances, a subi de plein fouet la crise dans le secteur du tourisme. Mais l’heure de la reprise a sonné et, en ce milieu de printemps, 13 destinations sont d’ors et déjà proposées au départ de Deauville.

Le samedi 15 mai 2021 a marqué la fin du tunnel avec l’organisation d’un premier vol vers la Grèce (l'île de Kos). Depuis, les décollages d’avions commerciaux se sont poursuivis pour emmener des touristes normands vers d’autres îles Grecques (Corfou, Rhodes), espagnoles (Canaries, Baléares) et italienne (Sicile). Cette reprise accompagne une véritable soif de voyages selon Romais Rortais, responsable commercial TUI France : “On est sur une explosion de reprise puisque on est quasiment au niveau de 2019 en termes de demandes clients pour partir en vacances. Il y a une envie et une appétence folle au voyage après des mois de frustration.”

Pays en zones vertes uniquement

Il y a quelques semaines, les tours opérateurs hésitaient à relancer la machine, tant l’incertitude sanitaire était grande pays par pays. “ Mais depuis la mise en place de la cartographie par code couleur du gouvernement, ça va beaucoup mieux. Les clients peuvent partir en zone verte facilement. Et au départ de Deauville, on propose uniquement des pays verts comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne” détaille le responsable de TUI France. Ce passage en vert de la partie européenne du bassin méditéranéen a permis de constituer un premier programme. “Nous sommes sur 150 vols programmés pour la saison 2021. En 2019, nous étions sur 550 vols” détaille Maryline Haize-Hagron. Il manque encore les destinations extra européennes. “Pour le moment, le Maghreb est encore en zone orange, effectivement, mais cette carte est revue tous les 15 jours par le gouvernement. La prochaine mise à jour est le 16 juin, donc tout peut changer aussi assez rapidement en termes de bascule de code couleur” détaille Romain Rortais.

Attention aux conditions et délais d’embarquements

Les voyageurs doivent avoir en tête certaines conditions d’embarquements encore dictées par la Covid. Un vrai casse-tête avec tests PCR ou antigéniques, dans certains cas la preuve du vaccin 14 jours après la dernière injection. “Des conditions différentes selon les pays et, en plus, évolutives ! Il faut vraiment bien se renseigner” indique Maryline Haize-Hagron, avant d’insister sur un aspect capital : “Et surtout, on insiste bien sur le QR code, le fameux document qui permet de rentrer dans le pays. C'est un document par destination, par pays et il faut le compléter vraiment avant de partir quand vous arrivez à l'aéroport. Si vous n'avez pas ce document, ça sera un refus d'embarquement.”

L'intérieur de l'aéroport de Deauville, prêt pour la réouverture en période de crise sanitaire. © Radio France - Léa Dubost

Les procédures de contrôles sanitaires sont donc renforcées, ce qui n’est pas sans conséquence dans la petite aérogare d’enregistrement de Deauville. “Effectivement, cette aérogare actuelle ne répond plus à la capacité nécessaire. Donc on a créé des files d'attente à l'extérieur, pour vérifier toutes les formalités. Ça demande du temps et il faut vraiment être là à l'avance”.

L’organisation de ces premiers départs post-Covid est donc complexe mais elle a le mérite de permettre une relance de l’activité aéroportuaire. “Ces vols se remplissent progressivement. On voit, de semaine en semaine, la confiance regagnée de la part de nos clients. Cette programmation de vols fait vraiment plaisir et donne la pêche pour la suite. On espère ajouter des vols pour la fin de l’année” conclut la directrice de l’aéroport de la Côte Fleurie. Pour l'instant, le dernier décollage 2021 est prévu pour Fuerteventura (Canaries) le 31 octobre.