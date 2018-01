Grenoble, France

Selon une étude commandée au cabinet Horwath HTL par Isère Tourisme, et selon les données 2016, l'économie du tourisme dans ce département génère 2 milliards d'euros et permet de faire vivre 21 700 emplois. Une économie portée à 75% par la restauration et l'hébergement et à 60% par la montagne (voir ci-dessous). Selon les résultats de l'étude ça représente entre 5 et 7% de l'économie globale du département.

Un outil pour la politique du département

C'est peu mais c'est beaucoup. "On est proche des données nationales, explique Vincent Delaitre le directeur d'Isère Tourisme, c'est 5 à 7% sur un PIB de l'Isère qui est très important. Vous avez en Isère une activité industrielle et de services qui est très très importante donc ça veut dire que l'économie touristique a son poids". Près de 22 000 emplois en effet ça compte, même si ça ne représente "que" 5,6% des emplois du département. "C'est riche d'enseignement, dit Vincent Delaitre, à la fois ça nous éclaire sur la situation réelle, ça va nous permettre d'orienter nos politiques, et ça vient valider les actions menées depuis quelques temps, en particulier le soutien à l'économie de montagne". En la matière le parti pris du département c'est d'abord d'assurer l'enneigement. "On a mené des études de simulation à 20 ou 30 ans des situations d'enneigement par massif, explique le directeur d'Isère Tourisme, pour accompagner de façon très raisonnée les stations sur une stratégie d'enneigement et on travaille aussi à plus long terme avec un projet "station du futur" pour définir de nouveaux usages et aider les acteurs de montagne a imaginer la station de demain avec ou sans neige".

La ville aussi peut faire des progrès

Côté ville Isère Tourisme est aussi persuadée que le département peut faire mieux. Ça représente 26% des nuitées, majoritairement du fait du tourisme d'affaire. Pour améliorer ses résultats le tourisme isérois ne doit pas forcément augmenter le nombre de touriste ( 5 millions par an) mais faire qu'ils séjournent plus longtemps et dépensent plus sur place.