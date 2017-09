Le tourisme se porte bien dans la Métropole de Dijon

La fin de l'été est l'occasion d'un premier bilan pour la nouvelle Métropole dijonnaise, et il est positif. Les nuités d’hôtel ont augmenté de 3% depuis janvier par rapport à l'an dernier à la même période. Cette augmentation s'explique par un retour de la clientèle étrangère (+6,8%).

Après une année 2016 en demi-teinte (notamment due à la menace terroriste), le tourisme repart à Dijon. Les nuités d'hôtel, le principal indicateur de la bonne santé touristique, repartent à la hausse (+3% depuis janvier par rapport à l'an dernier). Le taux d'occupation des hôtels est de 68%, ce qui place la capitale des Ducs de Bourgogne dans le Top 10 de la fréquentation hôtelière.

Faire rester les touristes étrangers

"Le retour des touristes étrangers explique pour une bonne part cette belle saison touristique", se félicite Sladana Zivkovic, présidente de l'office du tourisme de Dijon Métropole. Principalement du nord de l'Europe (Belgique, Pays-Bas, Allemagne), une clientèle que la ville peine toutefois à faire rester plus de deux jours "ils viennent généralement sur des courts séjours, en route pour le sud de la France, le pari c'est de les faire rester 4 à 5 jours dans la région", explique Sladana Zivkovic.

La clientèle chinoise est également au rendez-vous (+19%), et elle s'est diversifiée, constate Sladana Zivkovic : "Auparavant, les touristes chinois venaient surtout en car et sortaient peu des trajets proposés par leur tour opérateur, aujourd'hui on voit arriver des familles qui viennent par elle-même". Souvent des familles plus aisées qui ont d'autres besoins, "elles viennent pour découvrir le patrimoine, la gastronomie", une clientèle pour qui il faut mettre en place de nouvelles offres.

L'événementiel est indispensable à l'attractivité"

Pour cela, Dijon Métropole mise sur le développement de l'offre de loisirs, "L'événementiel est indispensable à l'attractivité", analyse Geneviève Fontaine, directrice de l'Office du Tourisme. Des rendez-vous marquants ont attirés beaucoup de monde cet été, les apéros tout en haut de la Tour Philippe Le Bon, qui ont attiré 4000 personnes depuis juin, ou encore le Brunch des Halles de Dijon qui a rassemblé plus de 10 000 personnes depuis le mois de mai. "Quand on a des événements récurrents c'est un potentiel énorme et là je pense que le Brunch des Halles va perdurer. Des tour-opérateurs et des croisiéristes vont déjà programmer des brunchs pour l'année prochaine dans leur offre sur Dijon".