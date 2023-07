Le tourisme sur la métropole d'Orléans se maintient à un haut niveau au mois de juillet

La fréquentation touristique est plutôt bonne pour le mois de juillet 2023 sur le territoire d'Orléans Métropole, selon les chiffres dévoilés par Orléans Val de Loire Tourisme. Avec 2.948.326 visiteurs, estimation réalisée par Flux Vision, la situation est "égale à 2022, année déjà exceptionnelle." L'office situé place du Martroi à Orléans a par exemple vu passer 10 pour cent de visiteurs en plus par rapport au mois de juillet 2022. Les visites de groupes sont en forte hausse : plus 137 pour cent, ce qui s'explique en partie par un effet de rattrapage après la période Covid.

ⓘ Publicité

Une "réelle destination touristique"

Autres chiffres marquants relevés à l'Office de tourisme : les achats de produits touristiques, en hausse également par rapport à juillet de l'année dernière. Plus 43 pour cent pour le Pass Châteaux, plus 40 pour cent pour le City Pass permettant de découvrir Orléans et ses alentours sur une, deux ou trois journées, plus 22 pour cent pour le petit train touristique. Des chiffres qui "viennent confirmer l'attractivité croissante du territoire" indique le communiqué de l'Office de tourisme. "Longtemps considérée comme 'simple étape', la Destination Orléans Val de Loire s'affirme désormais bel et bien comme une réelle destination touristique."

A relativiser tout de même pour Jerry Gras, patron de l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans le Loiret. "[Les touristes] nous disent qu'ils sont contents de venir, qu'ils trouvent la ville jolie, mais qu'ils ne restent pas très longtemps" déclare-t-il. Les visiteurs étrangers sont bel et bien de retour, avec un top 3 composé d'Allemands, de Néerlandais et d'Américains, et l'arrivée d'une nouvelle clientèle d'Autriche ou encore du Japon, difficile tout de même à quantifier. "On n'a pas l'impression qu'ils soient plus nombreux que l'année dernière" indique Jerry Gras. Peut-être car le panier moyen de consommation reste stable, sur fond d'inflation.

Au nord du Loiret, la clientèle étrangère manque à l'appel

Si la clientèle étrangère visite volontiers Orléans et s'y arrête quelques jours, à Artenay, elle fait généralement étape pour une nuit, sur la route des vacances. Sauf que ce mois de juillet 2023, cette clientèle de passage est aux abonnés absents. "D'habitude, notre parking est rempli à 80 pour cent d'Hollandais et de Belges (...) mais cette année, on n'a personne" remarque Virginie Gauthier, propriétaire de deux hôtels à Artenay et représentante de la branche hôtellerie de l’UMIH 45. "Il y a peut-être plusieurs facteurs, une crise un peu européenne où les gens ont du mal à s'en sortir, et les émeutes qui nous ont fait beaucoup de mal. Cela donne une image de la France plutôt négative, les étrangers ont peur de venir (...) en plus c'est une clientèle familiale, avec les enfants, ils ne veulent pas risque quoi que ce soit." Au lieu des visiteurs étrangers de passage, ce sont les touristes français et surtout de nombreux professionnels, ouvriers et commerciaux, qui composent la clientèle du mois de juillet 2023 dans les hôtels de Virginie Gauthier.