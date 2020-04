Conséquence du coronavirus : le tourisme perd un milliard d'euros par mois en Ile de France

France

Le tourisme traverse la plus grave crise de son histoire et l’Ile-de-France est la région qui subit le plus fort impact économique et social. Une situation inédite et préoccupante dit ce matin Didier Arino, le directeur général de Protourisme, sur France Bleu Paris.