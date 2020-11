"Le Tout Normand", le site qui permet d'acheter en ligne des produits artisanaux de toute la région

Sur le site on peut trouver des chocolats, mais aussi du miel, des bijoux ou des abat-jour, uniquement des produits "made in Normandie" (illustration).

Un site qui propose aux artisans de vendre leurs produits sur Internet, ce n'est pas le premier lancé depuis le début de la crise sanitaire et, avec le confinement, d'autres pourraient encore voir le jour. Mais "le Trou Normand" est logiquement 100 % Normand !

"Nous avions l'idée de pouvoir soutenir les artisans, les créateurs, les artistes de la région, et cette 'marketplace' est apparu comme une évidence", explique Christine Duruisseau, la présidente de l'association "I Am Normand", qui a lancé ce site.

"Ensemble, on est plus forts"

Environ 300 produits sont déjà disponibles sur cette plateforme. De quoi manger, mais aussi des bijoux, des abat-jour, etc. Tout est donc fabriqué dans la région, avec des artisans à qui le site permet d'avoir une visibilité et une "infrastructure", un moyen de prendre en charge notamment les paiements.

"Ensemble on est plus forts", assure Christine Duruisseau, invité ce mardi de France Bleu Normandie . Elle poursuit : "Aujourd'hui, pour les consommateurs, c'est important de consommer éthique et local, et cette plateforme généraliste répond à cette problématique. Commander en ligne, ça peut se faire dans de bonnes conditions et cela permet de soutenir les emplois dans la région."

Tous les détails sur le site letoutnormand.fr