Le Touvet : une boulangerie ferme à cause de factures d'électricité en hausse de 400%

Il a été à deux doigts de la syncope en recevant la facture d'électricité. Maurice Metay a vu le prix de cette facture augmenter de 400% en fin d'année dernière. Ne pouvant pas régler le dû à EDF, il a du fermer sa boulangerie du Touvet (Isère) le 19 avril dernier, après avoir déposé le bilan auprès du tribunal de commerce de Grenoble. Sa boulangerie est restée pendant 26 ans sur la place de l'église du Touvet.

"Je me suis dit, ça y'est, c'est foutu quoi"

Quand Maurice Metay apprend la nouvelle, nous sommes en fin d'année dernière, "j'étais avec ma fille et mon épouse et j'ai craqué quoi. Je me suis dit, ça y'est c'est foutu quoi. Et puis je ne pourrai jamais vendre mon affaire avec des tarifs comme ça." Le boulanger détaille ensuite les hausses de factures d'électricité successives : "j'étais à 9 centimes le kw/H en heures pleines l'hiver, c'est ensuite passé à 14 centimes en 2022. Puis ça a fini par passer à 57 centimes le kw/H en 2023." "C'est 400% de hausse de facture", ajoute son épouse, à côté de lui. Isabelle Metay et son mari ont tout fait pour sauver la boulangerie d'une fermeture certaine, même en allant voir un membre du gouvernement.

"J'ai eu un entretien avec ma fille et monsieur Véran, raconte-t-elle, pour lui exposer notre souci. Il m'a dit que nous ne fermerions pas le boulangerie puis nous a demandé si nous avions fait des demandes d'aide. Donc oui on les a fait mais ça n'a pas suffi. En tant qu'artisan nous n'avons pas le droit au bouclier tarifaire, du coup les aides étaient minimes. Nous avons quand même eu 3.000 euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes." Aujourd'hui, elle ne parle "pas de trahison, mais j'y ai vraiment cru quand je l'ai vu. (...) Ce n'est pas une trahison mais je suis très très déçue. Je ne sais même plus quoi vous dire tellement on est dépités."

Aujourd'hui, la boulangerie est fermée, les rideaux sont baissés. Plusieurs papiers sont collés pour informer les clients que la boulangerie Metay ne fonctionnera plus. "L'augmentation supplémentaire de 400% des factures d'électricité nous condamne à la fermeture si rien n'est fait dans les semaines à venir", peut-on lire sur la vitrine. Une nouvelle qui attriste le village de la vallée du Grésivaudan.

"Les gens du village sont tristes" - Alain, habitant du Touvet

La fermeture de la boulangerie, située au centre du village affecte ses habitués et les habitants. "Ca fait drôle. C'est triste, les habitants sont attristés. Ça fait 26 ans qu'il était là", réagit Alain, affecté par la nouvelle. Il espère seulement qu'une chose : "qu'il y aura un autre boulanger-pâtissier aussi bon que lui et puis la vie continue." Malheureusement, Isabelle et Maurice Metay ne sont pas aussi optimiste.