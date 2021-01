La nouvelle éco : l'Almanach Savoyard 2021, entre paroles de confinés et histoires d'anciens

76 ans qu'il existe... L'Almanach savoyard est disponible dans les bureaux de tabac du Pays de Savoie. Et il se vend toujours ! On y trouve le programme de la région pour 2021, des recettes de cuisine et trucs et astuces, mais aussi un peu d'actualité avec la parole donnée aux Savoyards confinés.

Internet c'est bien, mais l'almanach c'est mieux... C'est même la "bible" du Pays de Savoie comme l'explique Michel Rosset, le directeur d'édition de l'Almanach Savoyard.

"L'Almanach savoyard c'est une référence du Savoyard où il trouve _toutes les informations qui vont l'accompagner pendant l'année_. Notre grand-père, notre père et aujourd'hui les enfants comme les petits enfants découvrent l'almanach et découvrent le calendrier de 2021."

Pas de public visé, car pour Michel Rosset, "que l'on soit jeune ou moins jeune, on a toujours une information à découvrir dans l'Almanach savoyard. Il reflète la richesse humaine de notre territoire : économique, culturelle, agricole, patrimoine, lunaire... Il y a toutes les informations pour guider vos choix et décisions pendant l'année 2021."

"Que l'on soit jeune ou moins jeune, on a toujours une information à découvrir dans l'Almanach savoyard"-Michel Rosset

On trouve les tarifs postaux dans les pages de cet agenda très fourni. Mais ça a

Plus de 100 000 exemplaires

L'Almanach savoyard est diffusé à plus de 100 000 exemplaires en Pays de Savoie. Dedans, on trouve de tout : des recettes du coin, des trucs et astuces, de la chanson, et même les tarifs postaux. "C'est une référence temporelle à un instant T. Lorsque dans 10, 15, 20 ans vous relirez l'Almanach savoyard de l'année 2021 vous aurez une référence des coûts de la vie d'hier par rapport à ceux d'aujourd'hui", détaille le directeur d'édition. Le numéro 1 s'est même vendu à plus de 1 000 euros aux enchères, à Chambéry.

Il y a aussi de l'actualité. On peut lire quelques pages spéciales Covid-19, qui donnent la parole aux lecteurs confinés, et qui racontent également le déconfinement des vaches. "C'est le lien entre l’actualité d'hier et d'aujourd'hui. On a par exemple fait le lien entre le coronavirus et la grippe espagnole de 1918 dont on a tant parlé dans nos foyers savoyards... On a tous un grand-père ou un arrière grand-père qui a connu la grippe espagnole... Ce lien que l'on fait dans l'almanach, c'est vraiment _la mise en scène de l'année à venir éclairée par la richesse de notre terroir_."