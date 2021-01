Le trafic des bus très perturbé vendredi dans l'agglomération d'Angoulême

La journée aurait dû permettre d'assurer 65% de la circulation normale du réseau Möbius, le réseau de transports en commun de l'agglomération d'Angoulême. Un mouvement de grève est en cours depuis plusieurs semaines au sein de la STGA, à propos de l'organisation des vacances d'été. Un préavis de grève court jusqu'au mois de juillet prochain, et les conducteurs de bus grévistes doivent se déclarer 48 heures avant d'arrêter le travail. Le trafic prévu pour ce vendredi était donc de 65% du trafic normal.

Des propositions de la direction de la STGA

Tout s'est compliqué avec le blocage, à 6 heures du matin vendredi, du dépôt de la STGA par les grévistes. Tous les bus ont eu du retard toute la journée, jusqu'à une heure de retard. Une réunion a eu lieu, en fin de matinée, entre les syndicat et la direction qui a annoncé quelques aménagements dans l'organisation du travail cet été, pour répondre aux souhaits des grévistes. La journée s'achève avec un retour aux 65% de trafic prévus initialement. On annonce pour samedi 95% de la circulation des bus, et pas de nouveau blocage en vue.