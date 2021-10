"Le train des primeurs pourrait être rentable s'il tournait à plein", selon la CGT Cheminots

"Le train des primeurs avait une marge de bénéfice de 3%. Donc l'argument de la SNCF selon lequel le train n'est pas rentable s'il circule à plein est faux." Michaël Meunier, délégué CGT Cheminots et conducteur du train des primeurs pendant dix ans, était l'invité de France Bleu Roussillon ce vendredi matin. Il déplore le fait que le train des primeurs reprenne du service avec moitié moins de wagons. "Le retour se fait à vide. Il y aurait pourtant de quoi remplir les wagons. C'est une honte ! À l'origine, certains wagons au retour étaient chargés de produits de la grande distribution."

Le train des primeurs ne circulera pas non plus l'été. Pourtant, la majorité des récoltes des producteurs des Pyrénées-Orientales se fait l'été. Très peu de producteurs locaux ont donc accès à ce train. La quasi totalité des fruits et légumes transportés vers Rungis viennent d'Espagne et du Maroc. "C'est aussi une aberration."

"Il faut investir dans de nouveaux wagons."

Michaël Meunier, délégué CGT Cheminots

Du côté des transporteurs, ce redémarrage est vécu comme "une bonne nouvelle. Il ne faut pas opposer les modes de transports. Nous sommes complémentaires", explique ce vendredi matin sur France Bleu Roussillon, Françoise Gleize, la déléguée territoriale de la Fédération nationale du transport routier.

La remise en route du train des primeurs signifie autour de 10 000 camions en moins sur les routes chaque année en France, un chiffre très faible en comparaison du trafic poids lourds dans notre pays.