Le traiteur la Petite Cuisine à Bellegarde reçoit les honneurs d'Emmanuel Macron

C'est une prestation qui restera gravée dans la mémoire de Diane Jardin, la patronne de la Petite Cuisine à Bellegarde dans le Gard. Ce traiteur a été appelé en urgence pour préparer un buffet pour la venue d'Emmanuel Macron le vendredi 2 juin dernier sur la base de la Sécurité Civile à Garons. "J'ai appris le mercredi soir que je devais réaliser un buffet pour 400 personnes. Je ne vous dis pas le stress" précise Diane Jardin. Avec son équipe, elle a eu 24 heures pour tout concevoir. "Le jeudi, on a travaillé de 6h à 21h avec cinq personnes en cuisine pour élaborer notamment des plateaux de charcuterie et de fromage, notre saumon gravlax ou encore des mignardises sucrées" affirme-t-elle. Des cerises et fraises de Beaucaire étaient également proposées.

Les félicitations du chef de l'Etat

Le vendredi matin après des heures de travail pari gagné pour Diane Jardin et son équipe, une quinzaine de personnes. "Emmanuel Macron a gouté à notre saumon gravlax et à nos pâtisseries. Mais j'ai découvert qu'il avait un goûteur" lâche-t-elle. Et quelle ne fut pas sa surprise de voir le chef du protocole de l'Elysée s'approcher d'elle à la fin du déjeuner. "Pour nous remercier de notre travail, il nous a proposé de faire une photo avec Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat nous a remercié et félicité pour la qualité des produits" glisse Diane Jardin.

La Petite Cuisine à Bellegarde, qui emploie sept personnes à plein, compte surfer sur cette prestation pour augmenter ses parts de marché. A ce jour, ce traiteur travaille notamment avec le Rugby Club Nîmois, la CCI du Gard, Perrier ou encore le Musée de la Romanité à Nîmes.