Emmanuel Macron à Marseille : le traiteur Marrou servira le déjeuner du président ce jeudi

Emmanuel Macron s'accorde une pause gastronomique dans sa visite à Marseille. Le chef d'État partagera un déjeuner ce jeudi avec plusieurs élus de la Métropole, dont Martine Vassal, pour discuter des transports marseillais. Les sociétés de transports de Marseille, la chambre de commerce et d'autres élus sont également conviés.

Le repas se déroulera au 30e étage de la tour La Marseillaise, son sommet, dans le 2e arrondissement. L'endroit offre une vue panoramique sur la cité phocéenne. Le déjeuner sera servi par le traiteur gastronomique marseillais Marrou. La maison existe depuis plus de cent ans et possède cinq boutiques à Marseille.

On y trouve "toutes sortes de plats préparés, fromages affinés, produits d’exceptions et régionaux, pâtisseries et chocolats maison", explique le traiteur sur son site. Habituellement, Marrou sert ses petits plats dans les séminaires d'entreprises, les congrès, les fêtes de famille ou encore les événements organisés par des collectivités territoriales.