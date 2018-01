Nancy, France

Plus de 24 mètres de long, le premier véhicule acheminé par convoi exceptionnel a été installé sur le pont de l’atelier de maintenance de la Transdev sur le site de Marcel Brot. Nancy fait de la récupération... pour pièces. Les véhicules Normands sont sensiblement les mêmes que ceux de Nancy, notamment la carrosserie, même si le design intérieur et les sièges sont différents. Et l’alimentation électrique diffère : les 25 rames nancéiennes ont deux perches alors que les 24 véhicules normands déploient un pantographe.

Des véhicules "offerts" pour l'euro symbolique à la Métropole du Grand Nancy. Charge aux mécaniciens de la Transdev de récupérer des pièces puis de démonter les véhicules pour les mettre à la casse. Une dépollution et une déconstruction qui sera progressive. Du troc pour permettre au tram de Nancy de poursuivre sa fin de vie pendant cinq ans, jusqu'à fin 2022. Une opération qui devrait, à moyen terme, améliorer le service et même la fréquence des trams aux heures de pointe. Sur les 25 rames de Nancy, seules 18 à 19 circulent chaque jour. Certaines rames étaient obligées d’attendre une pièce de rechange pendant plus d’une année. Car le constructeur, Bombardier, ne propose plus ce véhicule en catalogue et n’assure pas le service après-vente.

Pas de miracle

Ces véhicules, c’est une aubaine pour la direction qui va abaisser les coûts et les délais des réparations. Eric Lemaitre, directeur de la maintenance chez Transdev, montre un bloc de climatisation dans le plafond du véhicule : « nous pouvons le récupérer assez facilement en cas de panne ». Et pour certaines cartes électroniques ce sont des pièces uniques.

La direction entend ajouter un ou deux véhicules par jour pour améliorer la fréquence des tram à Nancy aux heures de pointe. Du côté des salariés, on reste septiques : on va pouvoir récupérer des pièces, mais le tram reste un véhicule capricieux et vieillissant avec « des pannes très régulières » pour Olivier Heyd, délégué syndical Force Ouvrière, pour qui « il ne faut pas attendre de miracles » de cette livraison de vieux véhicules. Un chauffeur qui trouve optimiste l’objectif de 20 ou 21 tramways en circulation simultanée.

Le tramway sur pneus de Nancy doit encore rouler jusqu’en 2022. La Métropole du Grand Nancy a choisi de prolonger sa durée vie alors que Caen a arrêté les frais pour remplacer ses véhicules par un tramway sur rail, plus confortable et sûrement plus fiable.

