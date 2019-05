Le transfert de la Banque de France de Chamalières à Vic-le-Comte retardé de 18 mois

Vic-le-Comte, Puy-de-Dôme, France

Dans le cadre du projet baptisé "refondation" qui comprend l'installation de la nouvelle imprimerie et du centre fiduciaire sur le site de Longues à Vic-le-Comte, la Banque de France engage une procédure de sélection d'un nouveau maître d'oeuvre. Le bureau d'études techniques initialement sélectionné n'est plus en mesure d'assurer dans des conditions satisfaisantes la poursuite du projet. Le maître d'oeuvre principal appartenant au groupe Nox est en redressement judiciaire depuis novembre dernier et n'est plus opérationnel depuis trois mois.

Le projet n'est pas remis en cause

Selon la direction de la Banque de France cette difficulté de parcours ne remet pas en cause l'intérêt de construire une nouvelle imprimerie fiduciaire sur le site de la papeterie à Vic-le-Comte. Elle impacte en revanche le calendrier du projet avec un délai supplémentaire estimé à 18 mois. Le projet qui en est à sa phase de conception ne repart pas de zéro. Les travaux déjà réalisés ont permis de préciser les contours de ce projet d'imprimerie modernisée et performante et respectueuse de l'environnement à en croire la direction de la Banque de France.

