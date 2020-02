Le transport fluvial, une solution pour réduire le nombre de camions sur les routes ?

13e Arrondissement de Paris, Paris, France

Pour désengorger les routes des très nombreux camions qui les empruntent chaque jour, le transport fluvial peut être une alternative crédible.

Dans le 13e arrondissement de Paris, CEMEX, une entreprise de matériau de construction installée au bord de la Seine a majoritairement recours au transport fluvial pour sa logistique.

Des milliers de camions en moins sur les routes

Premier avantage, pour Benjamin Lecendrier, le directeur de la production de granulats de CEMEX "la massification des stocks transportés dans les barges qui naviguent sur la Seine".

Le site CEMEX, installé au bord de la Seine dans le 13e arrondissement. © Radio France - Elie Abergel

Pour faire simple, les barges permettent de transporter beaucoup plus de matériaux (gravats, déchets de chantier, gravillons) qu'un camion. "Quand on fait un convoi de barges, on met deux fois 2500 tonnes, ça représente 220 camions sur la route", explique Benjamin Lecendrier.

Mode de transport plus vert ?

Sur une année complète, le volume de matériaux transportés par CEMEX via le transport fluvial représenterait "_100 000 camions_, qui rouleraient entre Paris et sa banlieue", continue Benjamin Lecendrier.

Des bouchons en moins, et des émissions de gaz à effet de serre en baisse. Le transport fluvial est moins polluant que le transport routier. "Nos barges avancent très lentement, le moteur pollue donc moins", analyse Benjamin Lecendrier.