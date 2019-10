Le transport routier recrute en Bourgogne Franche-Comté

Besançon, France

Mieux faire connaître les métiers du transport routier et recruter, c'est l'objectif des Journées du transport routier qui débutent ce lundi et vont durer toute la semaine. Car _"le secteur peine à trouver des candidats"_, confie Marie Breton, la déléguée régionale de la Fédération Nationale du transport routier en Bourgogne Franche-Comté. Elle était notre invitée sur France Bleu Besançon.

84% des postes trouvent difficilement preneurs

"Nous recherchons des conducteurs routiers, des mécaniciens, des logisticiens, des exploitants, et en nombre", détaille Marie Breton. 1375 postes sont proposés en 2019 en Bourgogne Franche-Comté (soit 35% des "projets de recrutement" dans la région) mais le secteur peine toujours autant à recruter. 84% des postes trouvent "difficilement" preneurs selon les transporteurs, contre 70% l'année dernière.

On recherche surtout des femmes " Marie Breton, la déléguée régionale de la FNTR en Bourgogne Franche-Comté

"Le secteur est mal connu, on peine à faire venir des jeunes," explique encore Marie Breton. "On recherche surtout... des femmes ! Aujourd'hui les camions se conduisent presque plus facilement que des voitures, ils sont plus confortables, en plus _les femmes conduisent bien_, elles sont sérieuses, elles font attention au matériel et respectent le temps", souligne enfin la déléguée régionale de la Fédération Nationale du transport routier en Bourgogne Franche-Comté.s