La grève chez le transporteur Transdev se poursuit. Les négociations ce mercredi entre l'intersyndicale et la direction n'ont pas permis d'aboutir à la signature d'un accord. Elles doivent reprendre ce jeudi.

Le transporteur Transdev sur le point d'entamer sa troisième semaine de grève à Muret et Toulouse

A Muret, la grève chez le transporteur Transdev est sur le point d'entrer dans sa troisième semaine. 14 jours que ça dure.

Ce mercredi les négociations entre la direction et l'intersyndicale n'ont pas abouti. Conséquences : il faut encore s'attendre à des retards sur plusieurs lignes de bus dans le Muretain, ainsi qu'à Toulouse, des lignes de transports scolaires sont également impactés.

Conditions de travail difficiles

Transdev est un sous-traitant de Tisséo. Il emploie 370 salariés en Occitanie. La déléguée syndicale FNCR Rose-Marie Gomes Da Silva explique qu'ils n'en peuvent plus de leurs amplitudes horaires et souhaiteraient être rémunérés un peu plus que le SMIC qu'ils touchent à l'heure actuelle : "_c'est le métier de conducteur qui est très mal payé, le plannings ont été revus pour gagner de l'argent, mais les salariés qui font de la sous-traitance Tisséo n'ont pas le temps d'aller aux toilettes ni de mange_r".

Les négociations doivent reprendre ce jeudi.