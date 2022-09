Le transtockeur, dernière brique de la logistique automatisée de l'usine Stellantis de Sochaux

La transformation de l'usine Stellantis en usine 4.0 a fait un pas de plus vers une logistique entièrement automatisée. Le fameux transtockeur a été présenté à la presse ce lundi à l'usine. Il s'agit d'un gigantesque magasin automatisé de pièces détachées de 25 mètres de haut pour 800 m2 au sol qui doit alimenter le nouveau montage de l'usine.

Sochaux est la première usine automobile au monde à être équipée d'un tel outil. Le transtockeur est capable de manipuler 180 palettes et 1500 boites à l'heure. Il gère de manière entièrement automatisée les 2 millions de pièces reçues chaque jour par l'usine de Sochaux. Il a commencé à entrer en fonction à la reprise du mois d'août. Et sera opérationnel à pleine cadence d'ici un mois.

Les pièces sont livrées directement en bord de ligne © Radio France - Christophe Beck

"Ce magasin automatisé nous permet d'avoir accès à 100 % de nos palettes, en temps réel, indépendamment du flux. Il nous apporte flexibilité et agilité pour nous adapter à tous les aléas que l'on connait depuis quelques temps" explique Julien Monclin, le directeur de la logistique. "En cas de crise d'approvisionnement d'un composant qui nous priverait d'un modèle hybride, par exemple, on pourra basculer instantanément sur la production d'autres modèles".

Au montage, on salue l'arrivée de cet outil. "Il permet aux team leadeur de rester sur leur mission première de production et ne pas chercher les pièces qui sont appelées automatiquement par la ligne", explique Manuel Gentil, le directeur du montage. "C'est une fierté qui montre que Sochaux avance vers plus de performance".

Le directeur Manufacturing qui pilote les 92 usines du groupe Stellantis dans le monde, Arnaud Deboeuf, a assisté à la visite. "Sochaux va servir de démonstrateur dans cette automatisation de la logistique qui permet d'accroître encore la productivité de nos usines".