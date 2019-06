Roanne : le travail a repris à la clinique du Renaison

Roanne, France

Après l'entrevue jeudi avec le sous-préfet d'arrondissement et une réunion en fin de journée avec la direction et les médecins de la clinique le personnel a décidé de lever le mouvement de grève contre la promesse écrite de la direction de ne pas toucher aux salaires et aux primes en place. La direction s'est également engagée à ouvrir des négociations ultérieures sur les points de conflit.

Les salariées de la clinique du Renaison maintiennent leur préavis de grève qui court jusqu'à la fin de cette année et expliquent qu'en cas de retour en arrière de la direction elles reprendront le mouvement.