C'est sans surprise l'industrie qui reste évidemment le plus gros demandeur d'emplois intérimaires avec un peu plus de 139 000 contrats annuels en 2017, la construction et le BTP arrivant en seconde position.

La forte progression de la demande d'emploi intérimaire en 2017 est sans doute le révélateur de la reprise économique tant attendue et cette embellie va sans aucun doute se poursuivre en 2018. C'est en tout cas ce que constate Cédric Boyer le responsable de l'agence Randstat de Saint-Étienne implantée rue des aciéries

On termine l'année 2017 avec une progression de plus de 10% qui continue sur le début 2018 - Cédric Boyer

Quelques chiffres de croissance de l'emploi intérimaire en France en 2017

+20% dans les transports

+12.5% dans l'industrie

+ 11% dans le commerce

+ 10% dans les services

+ 4% dans le BTP

Un nouveau statut celui de CDI intérimaire

La grande évolution de ces 3 dernières années dans le domaine de l'intérim, c’est l’arrivée du statut de contrat de "CDI intérimaire". En clair, les agences d'intérim ont aujourd’hui la possibilité de titulariser un certain nombre de salariés qu'elles mettent, comme par le passé, au service des clients qui en font la demande. Ce type de contrat ne change rien au niveau des clients des agences, ce qui change, mais modifie le statut social et économique des salariés qui grâce à ce CDI peuvent enfin accéder à des services qui leurs étaient refusés jusqu’ici.

Céline COCA 25 ans et un BTS de comptabilité en poche a travaillé sous un statut d’intérimaire simple durant 4 ans et demi et elle vient tout juste de signer un contrat de CDI au sein de l'agence Randstat de Saint-Etienne. Un contrat qui lui change la vie.

Le statut de CDI intérimaire né en 2014 connait aujourd’hui un véritable succès. L'an dernier à l’échelle nationale, ce sont plus de 20 000 contrats de ce type qui ont été conclus par les agences d'intérim.

Mais le chiffre reste encore marginal comparé aux 730 000 intérimaires que compte l'hexagone.