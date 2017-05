Le travail reprend pour les 286 salariés de l'usine Whirlpool à Amiens

Les 286 salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens ont repris le travail ce mardi matin après douze jours de grève et la signature vendredi d'un accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi.

Le badgeuse et le tourniquet ont repris du service ce mardi matin à l'usine Whirlpool d'Amiens. Les 286 salariés ont retrouvé leur poste après douze jours de grève. L'intersyndicale a fini par signer un accord sur le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, vendredi. Il contient des conditions de départ plus favorables que celles prévues par la loi ou celles proposées par la direction au début du conflit.

Malgré cette "victoire", pas facile pour les salariés de se motiver tout en sachant que leur site doit fermer en juin 2018 pour être délocalisé en Pologne. C'est la mine défaite qu'ils entrent et qu'ils sortent du site. "On se force, même si c'est difficile, souffle Evelyne. Bien sûr les négociations ont bien avancé, et cette signature, c'est un grand pas, mais la motivation ne sera plus jamais là, il ne faut pas se voiler la face".

Encore quelques traces de la mobilisation et de la grève mais le travail a repris ce matin à l'usine #Whirlpool d' #Amiens pic.twitter.com/YjSurG4zyJ — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) May 9, 2017

Motivation et envie de bien faire ont disparu

"Au niveau de la cadence, c'est la même chose, enchaîne Murielle, il n'y aura certainement plus jamais la même production". Les salariés n'ont plus le courage de faire des efforts pour une entreprise qui, de toute façon, va les licencier en juin 2018. "Encore un an à travailler pour ces exploiteurs, ça va être long" soupire Corinne.

On ne peut pas passer à autre chose tout de suite, 20 ans de carrière ça ne s'efface pas comme ça" - Frédéric Chantrelle, CFDT

"C'est une sensation bizarre, témoigne Frédéric Chantrelle de la CFDT à sa sortie de l'usine, les gens n'ont pas envie de faire des efforts pour Whirlpool parce qu'ils savent que le compte à rebours est en route. Je ne sais pas comment on va faire pour remotiver le personnel, car même moi je suis dégoûté. On a signé notre fin de carrière et il faudrait qu'on passe à autre chose tout de suite, mais ça n'est pas possible, on ne peut pas effacer 20 ans de carrière comme ça".

L'espoir de trouver un ou plusieurs repreneurs

Tous les salariés croisés ce mardi sur le parking de l'usine amiénoise saluent l'accord obtenu par l'intersyndicale. Mais François Gorlia de la CGT, rappelle que "ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a signé, malgré tout on sera quand même licenciés en juin 2018, donc forcément, le boulot ne sera plus fait à 100% comme avant, et il ne faut pas qu'il y ait de pressions de la direction, parce qu'au moindre problème, les gens vont arrêter direct".

Il ne faut pas de pression de la direction parce qu'au moindre problème, les gens vont arrêter de travailler direct" - François Gorlia, CGT

Les salariés espèrent maintenant un ou plusieurs repreneurs. Un espoir que partage Almir qui pointe chez Prima, le sous-traitant qui n'a que Whirlpool comme client. "Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer pour nous, s'alarme cet ouvrier, il faut attendre et c'est tout, or on est inquiets puisqu'on dépend d'eux".

Les chaînes de l'atelier sont restées à l'arrêt pendant les douze jours de grève © Radio France - Rosalie Lafarge

Des salariés divisés sur les promesses d'Emmanuel Macron

Lors de sa venue sur le parking de l'usine d'Amiens entre les deux tours, Emmanuel Macron avait promis aux Whirlpool de revenir les voir s'il était élu, et surtout de tout faire pour qu'un repreneur solide relance l'activité et pérennise l'emploi des salariés. Ils croisent maintenant tous les doigts pour que le nouveau président tienne ses promesses. "Il nous reste chacun une bonne dizaine d'années à travailler, alors s'il pouvait y avoir un repreneur, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau" assure Frédéric Chantrelle de la CFDT.

Cela fait 20 ans qu'on nous berne alors pourquoi lui ferait-on plus confiance qu'aux autres" - Evelyne, salariée chez Whirlpool

Mais Evelyne n'y croit pas vraiment. "On verra bien s'il vient, mais ça fait 20 ans qu'on nous berne alors pourquoi on lui ferait plus confiance qu'aux autres ?" s'interroge-t-elle. "Tout est déjà installé en Pologne, donc on ne fera pas marche arrière, poursuit Murielle, mais au niveau du repreneur, il peut au moins y avoir un suivi sévère pour reprendre une bonne partie des salariés et trouver un projet stable pour ne pas remettre les clés sous la porte dans un ou deux ans".

Jean-Pierre se montre plus optimiste. "Je ne peux pas me mettre dans la tête de monsieur Macron, mais je pense qu'il a beaucoup de travail, concède celui qui travaille depuis 39 ans chez Whirlpool. On espère qu'il pensera tout de même un peu à nous et à tous les Français qui sont un peu emmerdés. Il nous a promis qu'il reviendrait, je pense qu'il va le faire parce qu'on ne se met pas à mentir quand on devient président, en tout cas pour moi".