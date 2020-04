Coronavirus : le travail reprend progressivement ce lundi dans les ateliers d'Alstom Belfort

Dès ce lundi, une partie des salariés d'Alstom vont reprendre le travail dans les ateliers belfortains. L'usine avait été fermée le 18 mars, au lendemain de l'annonce du confinement de la France par Emmanuel Macron et après un débrayage des salariés.

Une vingtaine de salariés d'Alstom va reprendre le chemin du travail ce lundi matin à Belfort. La direction du constructeur ferroviaire estime qu'un protocole de sécurité a été trouvé afin "d'assurer la sécurité des salariés (...) basé sur les recommandations des autorités françaises". Ainsi, après avoir été suspendu le 18 mars, au lendemain de l'annonce du confinement du pays, l'activité industrielle du site va reprendre progressivement, avant de retrouver un rythme normal courant mai pour les quelques 400 salariés du site. La CGT et la CFDT estiment qu'il faudrait plutôt attendre le 11 mai avant d'envisager toute reprise.

Un protocole de sécurité : masques, températures et lingettes

Le protocole imaginé par la direction comprend un certain nombre de mesures : la température des salariés sera testé à leur entrée et à leur sortie de l'usine. Si la température indiquée dépasse 37,5° le salarié en question sera prié de rentrer chez lui, et placé en quatorzaine. Une étude aura ensuite lieu pour identifier toutes les personnes ayant été en contact avec le potentiel malade.

Selon la CFE-CGE, des dizaines de milliers de masques FFP2 vont être mis à disposition des employés. La direction a également préparé des lingettes, du gel hydroalcoolique, des masques ainsi que des gants. La distanciation sociale sera respectée dans les bureaux, dans les ateliers, dans les vestiaires et même au niveau des urinoirs. Tous les salariés pour qui le travail est possible en télétravail resteront en télétravail. Selon la direction "la combinaison de ces action va permettre (...) en toute sécurité (...) de répondre aux besoins de nos clients et assurer une continuité de la filière".

Les syndicats réservés

La CGT estime ne pas avoir les compétences pour juger de l'efficacité du protocole : "nous ne sommes pas des experts" explique Barbarino Augello, délégué CGT à Alstom Belfort. "_Nous préférerions que la direction attende le 11 mai_,date qui nous a été communiquée par Emmanuel Macron, qui lui est entouré d'experts sur le sujet. On ne peut pas valider ce protocole de sécurité, il y a trop d'inquiétudes que le virus revienne en force, et nous ne sommes pas en mesure de dire que la sécurité des salariés sera assurée."

Même chose du côté de la CFDT, pour son représentant Olivier Kohler : "l'objectif du groupe est de mettre les salariés au travail sur le site coûte que coûte. La direction n'est pas en mesure de protéger les salariés".

La CFE-CGC de son côté reste prudente : "Dans l'état actuel des connaissances, tout ce qui peut être fait pour assurer la santé des salariés est mis en place", sans être certain donc qu'il n'y ait aucun risque. La direction elle ajoute que des "inspections très régulières sont mises en oeuvre".