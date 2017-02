Le Très Haut Débit déployé dans le Territoire de Belfort d'ici 2022

Une convention a été signée ce jeudi par l'Etat, le Conseil départemental du Territoire de Belfort et le groupe Orange pour déployer la fibre optique sur tout le département. Les 102 communes et 147 000 habitants seront couverts d'ici le 21 décembre 2022.

"On va passer de l'ombre à la lumière" se félicite Armand Nawrot, maire de Bourg-sous-Châtelet. Cette convention, qui permettra à toutes les communes sans exception d’être couvertes par la fibre optique d'ici 2022, va résoudre les problèmes de connexion internet explique l'élu : "On a un débit chaotique, ça pédale, il y a des moments où ça s'arrête même. Ca va aller mieux maintenant, on est contents. C'est quand même un événement."

Orange va déployer la fibre optique sur ses fonds propres

"L'Etat, le département et les communes ne dépenseront pas un seul sou" explique le groupe Orange sans communiquer le montant des travaux. D'autre part, Pierre Louette, directeur général délégué du groupe assure que les délais du déploiement de la fibre optique dans le Territoire de Belfort seront respectés : "Quand on s'engage, ce n'est pas à la légère, on déploiera la fibre optique d'ici 2022 sur tout le département : pour chaque maison, chaque foyer et chaque entreprise."

Un comité de suivi pour suivre le déploiement

Le préfet du Territoire de Belfort a toutefois souhaité la mise en place d'un comité de suivi pour "contrôler" l'évolution du dossier. Hugues Besancenot : " je serai là pour pouvoir mettre autour de la table les élus et Orange, pour essayer de trouver une solution aux problèmes et aux difficultés rencontrés, s'il y en a". En revanche aucune sanction ne sera mise en place si Orange ne respecte pas les délais. Le calendrier pour le début des travaux n'est pas encore défini, il se fera dans les prochaines semaines.