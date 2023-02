Le tribunal administratif de Grenoble dresse son bilan de l'année 2022

L'heure est au bilan pour le tribunal administratif de Grenoble. "Pour l'année 2022, on a notamment enregistré pour la première fois depuis très longtemps une petite baisse du nombre de dossiers reçus", raconte Jean-Paul Wyss, le président du tribunal administratif. En effet, 8.455 dossiers ont été réceptionnés l'année dernière soit une baisse de 2.4% par rapport à 2021.

Une accélération de la préfecture et plus de contentieux des étrangers

Malgré cette légère baisse, le tribunal administratif de Grenoble a enregistré une hausse significative des contentieux des étrangers. Ils représentent près de 34% de l'activité contentieuse à Grenoble contre 43.5% de l'activité au niveau national. C'est l'activité principale du tribunal administratif isérois. Quand on parle de contentieux des étrangers, on parle notamment des conditions d’entrée et de séjour en France. Dans le détail, l'année dernière, le tribunal administratif de Grenoble a enregistré une augmentation des refus de titres de séjour avec OQTF (obligation de quitter le territoire français) de près de 28%. Une hausse significative mais qualifiée de "normale" comme l'explique Jean-Paul Wyss. "Cela correspond à des dossiers anciens qui ont été traité par la préfecture. On sent que l'administration a voulu faire un effort, les gens ont besoin d'avoir une réponse à leur demande. On ne peut pas les faire attendre. Je prends l'exemple d'un regroupement familial, si une partie est en Algérie, le reste de la famille a envie de savoir s'ils peuvent les rejoindre ou non." Une fois que la préfecture envoie le dossier au tribunal administratif, il a trois mois maximum pour le traiter.

Les contentieux sociaux en hausse liés au coût de la vie

Sur le bilan de 2022, ce qui a le plus retenu l'attention du président du tribunal administratif, c'est l'augmentation des contentieux sociaux, en hausse de 7.3%. Ils représentent plus de 12% au total de l'activité contentieuse du tribunal. "Cela reflète simplement la dureté des temps, exprime le président d'un ton solennel*. Il peut s'agir de quelqu'un qui demande le RSA ou les APL et à qui on refuse ces aides ou quelqu'un qui est reconnu comme prioritaire mais qui n'a aucune proposition de logement ou d'hébergement de la part de l'administration"*, évoque Jean-Paul Wyss. Les contentieux sociaux ont aussi augmenté avec l'apparition des différentes aides proposées récemment par l'Etat comme le chèque énergie ou les dispositifs d'aide mis en place après la crise sanitaire.

Zones naturelles et permis de construire devant le tribunal

Les dossiers qui concernent l'urbanisme et l'environnement ont très peu augmenté (+1.3%) mais ils représentent au total plus de 14% de l'activité contentieuse du tribunal administratif de Grenoble contre un peu moins de 7% au niveau national. On y retrouve les PLU (plan local d'urbanisme), les PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal) mais aussi toutes les histoires de voisinage liés aux permis de construire. "Le nombre de permis de construire reste stable mais beaucoup de gens veulent construire et ne peuvent pas forcément. Dans les stations alpines les terrains constructibles sont très rares, précise le président du tribunal administratif. Les maires font leurs PLU et on leur demande de préserver la nature avec des zones naturelles et agricoles, de construire dans des zones déjà urbanisées. Certaines zones auparavant constructibles deviennent inconstructibles et souvent les propriétaires ne le comprennent pas et donc ils viennent devant le tribunal administratif. Entre le prix du mètre carré d'un terrain constructible et non constructible il y a une sacrée différence et surtout en zone alpine."

Objectif réduction du nombre de dossiers

Pour 2023, Jean-Paul Wyss veut réduire de 20% le nombre de dossiers en attente depuis plus de deux ans. En 2022, le tribunal administratif compte plus de 1.500 dossiers de plus de deux ans en attente. Ce sont généralement des dossiers liés à la construction, qui demandent des expertises et donc plus de temps.