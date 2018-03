Le tribunal de commerce de Limoges a validé ce mardi matin la reprise de Smuggler et France Confection par le groupe Molitor. Un groupe de courtiers en assurance qui détient déjà une usine de confection au Portugal.

Limoges, France

Le groupe Orphée-Longchamps (qui détient Smuggler dont les pièces sont confectionnées à Limoges par France Confection) change de main. Résultat, le costumier haut de gamme Smuggler et l’atelier France Confection appartiennent désormais au groupe Molitor. Une reprise validée mardi matin par le tribunal de commerce de Limoges. Ce spécialiste du courtage en assurances s'est déjà diversifié dans le costume, avec une usine au Portugal et le réseau de distribution Torcello qui détient trois boutiques à Paris. Une nouvelle qui ne rassure pas vraiment les 90 salariés de France Confection.

Entre soulagement et inquiétudes

Il y a même de l'inquiétude quand à l'avenir du site de la rue Stuart Mill. Cette reprise a t-elle pour seul but de récupérer le réseau commercial de Smuggler (10 boutiques dont 6 à Paris) ? Ou y'a t-il un véritable intérêt pour le Made in France et donc pour maintenir l'activité de France Confection ? Pour l'instant, les salariés n'ont pas d'information. Tout juste leur a t-on dit que la seule chose qui changerait, c'est la direction.

De quoi rester mesuré selon Françoise Moreau, délégué du personnel et membre du syndicat CFE-CGC :"C'est une bonne nouvelle d'avoir un repreneur. C'est mieux que de n'avoir personne. Vu l'importance qu'avait Orphée-Longchamps dans notre production, il aurait été très difficile pour notre entreprise de survivre sans reprise d'Orphée-Longchamps. Mais il y a certaines interrogations. C'est normal. Molitor, c'est une société que l'on ne connait pas. Nous, tout ce que nous espérons, c'est d'avoir du travail, de façon à ce que l'atelier perdure. Ici, nous sommes 90. Mais sans travail, pas d'avenir..."

L'inquiétude prédomine mais on attend pour voir

Et forcément, ce qui met le doute, c'est l'existence d'une usine au Portugal :"Le fait que Molitor a déjà une usine au Portugal, cela suscite des interrogations tout comme cela peut susciter des interrogations pour les ouvriers portugais. Après, si il y a une réelle volonté commerciale de développer le Made in France sur un secteur d'activité différent que celui qui est pratiqué au Portugal, il y aura de la place pour les deux entités. Pour l'instant, on ne sait pas. La restructuration globale du groupe va mettre quand même quelques mois".

En attendant, la situation du personnel est forcément délicate selon Françoise Moreau :"C'est sûr que l’inquiétude prédomine mais nous sommes des gens censés. On attend pour voir. J'imagine que la priorité est de remonter le réseau commercial. Pour produire, il faut d'abord vendre. On va faire le dos rond et attendre que les beaux jours reviennent. Il faut être optimiste". Pourtant, depuis plusieurs mois, ce n'est pas vraiment la grande réjouissance. Vu les difficultés du groupe, l'atelier de France Confection tourne à 50% de sa capacité, avec des mesures de chômage partiel avec maintien de salaire.