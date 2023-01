Le tribunal de commerce de Pau pessimiste sur l'avenir des entreprises en 2023

L'état de santé des petites et moyennes entreprises n'est pas particulièrement bon. Le tribunal de commerce de Pau a transmis les chiffres de son bilan pour l'année 2022. Les PME payent encore les conséquences du covid. Les liquidations judiciaires et les redressements judiciaires ont augmenté de 49% entre 2021 et 2022.

Philippe Pedeutour, président du tribunal de commerce de Pau, explique que de nombreuses entreprises sont venues pour des procédures collectives : "Toutes les aides gouvernementales qui ont été mises en place, il faut les rembourser. En plus, il y a une activité économique compliquée parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, la hausse des matières premières, etc." Le nombre de redressements judiciaires est passé de 23 à 40 en un an. Concernant les liquidations judiciaires, il y en avait 93 en 2021, 122 en 2022.

Difficultés de recrutement dans certains secteurs

Malheureusement le président du tribunal de commerce n'est pas très optimiste pour l'année à venir : "Les services de l'Urssaf vont commencer à relancer toutes les créances qu'ils ont chez les clients. [...] Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on est l'un des départements avec un des taux de chômage les plus bas, malgré ça les entreprises ont énormément de mal à trouver des candidats pour le travail, dans la restauration et dans le BTP."

Philippe Pedeutour souhaiterait que les entreprises soient d'autant plus vigilantes cette année. Il redit que le tribunal de commerce veut aider les entreprises et sauver les emplois. En France, la moitié des entreprises disparaissent au bout de six ans d'expérience.