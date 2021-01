Le tribunal de commerce du Mans a de meilleurs chiffres en 2020 qu'en 2019

Le bilan de l'activité du tribunal de commerce du Mans est plutôt bon. C'est ce qui ressort de l'audience solennelle. Malgré la crise sanitaire et le confinement, il y a eu moins de fermetures de commerces en 2020 qu'en 2019. C'est ce que nous a annoncé le président du tribunal de commerce Bernard Godret qui était notre invité ce lundi matin sur France Bleu Maine.

Des chiffres qui pourraient nous faire dire que les entreprises sarthoises sont plutôt solides.

Les fermetures de commerces ont été moins nombreuses en 2020 qu'en 2019 © Maxppp - Vincent VOEGTLIN

Le calme avant la tempête.

Il y a eu moins de fermetures de commerces en 2020 qu'en 2019 en Sarthe selon le tribunal de commerce du Mans; les chiffres pourraient surprendre sous fond de crise sanitaire. En fait, pour le moment, il y a beaucoup d'entreprises qui bénéficient d'aides du gouvernement, mais quand ces aides vont s'arrêter, il y a un risque de fragilité. Selon le président du tribunal de commerce du Mans, il y a un décalage entre la situation constatée de ce début d'année qui est rassurante et la réalité. "On le voit par exemple avec le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. C'est l'un des secteurs le plus touché et c'est celui qui a eut le moins de fermetures pour le moment" déclare le président du tribunal de commerce Bernard Godret. Et pour cette année 2021, les pertes et les fermetures pourraient s'échelonner en plusieurs vagues.

