Le tribunal de commerce de Lyon examine ce jeudi le dossier Steva et dira s'il autorise l'entreprise de Bessines sur Gartempe à poursuivre son activité. Aucune offre ferme de reprise n'a été déposée dans les délais, pour autant l'avenir de Steva et de ses 114 salariés n'est pas totalement bouché.

Bessines-sur-Gartempe, France

Les 114 salariés de Steva, à Bessines sur Gartempe, sont dans l'attente d'une audience importante pour leur avenir devant le tribunal de commerce de Lyon. Celui-ci examine la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation découlant du redressement judiciaire prononcé au printemps dernier. Aucune offre ferme de reprise n'a été déposée, or le délai fixé par le tribunal est désormais clos.

Pas d'offre ferme de reprise mais plusieurs intentions

Pour autant, le personnel espère bénéficier d'une nouvelle période d'observation car 3 entreprises ont tout de même exprimé leur intérêt pour l'usine Steva. Une poursuite d'activité permettrait à ces offres de s'affiner ou de se confirmer.

Certes, le syndicat FO de l'entreprise ne veut plus entendre parler de l'offre évoquée par la société Bowden, qui envisagerait de se séparer d'une grande partie du personnel. Mais ces derniers jours, la société italienne OMA et le groupe espagnol Rubi IPM, jugés très sérieux par le représentant des salariés, ont fait part de leur intérêt pour le site de Bessines sur Gartempe. Le personnel espère donc que le tribunal laissera le temps à ces repreneurs potentiels de venir visiter l'usine et se positionner plus précisément.

L'activité de Steva se porte bien

Autre point positif : le carnet de commande et l'activité de Steva se portent très bien en ce moment et il y aurait même suffisamment de trésorerie pour tenir jusqu'à la fin de l'année, au moins. Les différents acteurs du dossier - syndicat, conseil régional, élus, etc... - ont donc bon espoir d'obtenir un délai supplémentaire de 6 mois.