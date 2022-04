Le tribunal de commerce se prononce ce jeudi sur l'avenir de la start-up Sigfox basée à Labège

La start-up Sigfox basée à Labège et sa filiale Sigfox France (son opérateur en France) devraient être fixées sur leur sort. Le tribunal de commerce de Toulouse doit se prononcer ce jeudi (14h). L'entreprise fondée en 2010, spécialisée dans l'Internet bas débit pour les objets connecté et longtemps présentée comme une promesse de la "French Tech", a été placée en redressement judiciaire le 26 janvier à sa demande. L'idée est d'effacer une dette de 150 millions d'euros accrue avec la crise Covid et de trouver de nouveaux acquéreurs pour redresser Sigfox sur le long terme et conserver un maximum des 192 salariés.

Il y a eu des départs en 2020 puis en début d'année. Plusieurs offres sont sur la table pour tenter de relancer la start-up présente dans 75 pays et qui compte parmi ses clients Total, Michelin ou encore PSA. Mais le Comité social et économique est inquiet car il craint que l'offre la plus avantageuse, qui reprendrait le plus de salariés ne puisse être retenue par le tribunal de commerce. Antoine Maier est représentant des salariés et élu CSE. "Le dossier plébiscité par le CSE et la direction s'appelle Unabiz. C'est une structure étrangère. Et donc il faut qu'elle ait l'autorisation du ministère de l'Economie pour réaliser un investissement en France. Donc on parle du maintien des salariés mais aussi de l'avenir du projet Sigfox. Ce qui nous pose problème aujourd'hui c'est que le tribunal de commerce, si rien ne change, n'aura pas le droit de choisir cette offre là qui, à nos yeux pour le moment, parait être la plus séduisante. "

L'offre d'Unabiz fait consensus mais...

Sur les neuf dossiers présentés au départ, deux entreprises restent encore en lice pour reprendre les deux entités de Sigfox, la maison mère et la partie Sigfox France. Deux autres candidats s'intéressent eux à une seule des deux entités. Au fil des tours de table ces dernières semaines, c'est l'offre d'Unabiz, opérateur basé à Singapour, qui a fait consensus (entre la direction, le Comité social et économique qui représente les salariés et les administrateurs judiciaires). Il faut dire que son fondateur Henri Bong connait bien le dossier pour avoir fait partie de l'aventure Sigfox dès le début. Il porte aussi l'offre qui compte reprendre le plus de salariés, soit 127 des 192 salariés. Le problème c'est que le ministère de l'Economie n'a toujours pas donné son accord. Ce qui pourrait conduire le tribunal à valider une autre offre de reprise. Celle de l'industriel Oteis ou celle d'Actility, un autre réseau bas débit. En attendant, le CSE de Sigfox prévient : si le ministère ne se prononce pas d'ici là, il demandera le report de la décision du tribunal de commerce de Toulouse.