Le "triporteur", l'application 100 % Montbéliard de livraison de repas à domicile

Trois jeunes montbéliardais, fils de restaurateurs, veulent réinventer la distribution de repas à domicile, en circuit court, au juste prix avec une dimension écolo. Leur application à venir est baptisée "le triporteur". Ils ambitionnent de marcher sur les plates-bandes des Uber Eats et Déliveroo.

De gauche à droite : Corentin Hamann, Caner Ceyhan et Antoine Ferrer, le trio d'entrepreneurs.

C'est la génération montante qui réinvente la livraison de repas pour la clientèle des restaurants du Pays de Montbéliard. Antoine, Caner et Corentin, fils de restaurateurs (et distributeurs de boissons) ont eu l'idée de créer un site internet : "letriporteur.net" pour organiser la livraison de ces plats à emporter, confectionnés dans les restaurants montbéliardais.

"Montrer qu'il y a une alternative aux géants du secteur"

"Avec l'arrivée d'Uber Eats et Deliveroo, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour faire travailler les restaurateurs locaux, à un prix plus juste que les grandes plateformes tout en rémunérant de manière convenable les livreurs"; explique Antoine Ferrer, le fils du patron de France Boisson à Exincourt.

L'initiative est soutenue par la (récente) association des restaurateurs et cafetiers de Montbéliard, avec l'aval de la communauté d'agglomération et de la ville de Montbéliard.

Le triporteur, en clin d’œil à celui qui trône dans les locaux de France Boisson, le quartier général du trio © Radio France - Christophe Beck

Un triporteur Peugeot 100% électrique pourrait leur servir de véhicules pour le coeur de ville. Copier

Pour la batterie de livreurs, "On va commencer par nous trois, avant de nous tourner vers des étudiants et des personnes sans emplois, afin de leur offrir une sortie partielle à leurs difficultés", ajoute Corentin Hamman, le fils du patron du restaurant l’Étincelle à Montbéliard.

"Un système qui nous ressemble, autour des restaurants du coin de la rue"

Une dimension sociale à laquelle s'ajoute une dimension écologique. Les véhicules seront principalement électriques. Le trio rêve de rouler en Citroën Ami 100% électrique avec un triporteur électrique Peugeot en a développé un. "On est vraiment sur un positionnement local, écologique et en circuit court, pour montrer qu'il y a une alternative aux géants du secteur. A notre échelle, on veut inventer le système qui nous ressemble, autour des restaurants traditionnels du coin de la rue, avec des valeurs qui nous son chères", ajoute Antoine Ferrer.

"Il y a une alternative aux géants du secteur de la distribution de repas" Copier

Au delà du site internet en préparation, le trio réfléchit à la création d'une application mobile qui sera développée avec le concours de Numérica, le pole numérique de Bourgogne Franche à Montbéliard.

Une répétions grandeur nature du dispositif doit être organisée ces jours-çi pour vérifier la bonne organisation du service.