Le tunnel sous la Manche se prépare pour le Brexit, avec des travaux d'urgence

Par Matthieu Darriet, France Bleu Nord

Peu importe les négociations entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne, il y aura plus de contrôles pour traverser la Manche. Pas de changement pour les passagers, puisque l’Angleterre n’était pas dans l’espace Schengen. Mais pour les marchandises arrivant en France, ce sera plus compliqué.