Coronavirus : dans le Morbihan, le Vaccibus aide et incite à la vaccination

Dans le Morbihan, plutôt que d’aller au vaccin, le vaccin vient à vous, grâce au Vaccibus. Mis en place notamment par l’ARS Bretagne et la MSA, le Vaccibus permet de compléter l’offre de vaccination auprès des populations éloignées ou qui auraient des difficultés à se déplacer. Il s’inscrit dans les dispositifs qu’on appelle "Allez vers" et concerne 13 communes (Gourin, Guémené-sur-Scorff, Baud, Locminé, Saint-Jean Brevelay, Campénéac, Val d'Oust, Ménéac, Guégon, Beignon, Augan, Pleucadeuc et Carentoir), où, au début de l’été, les taux de vaccination étaient inférieurs de sept points à la moyenne départementale.

3.000 personnes vaccinées

La campagne du Vaccibus semblent gagnante, puisque dans chaque commune où s’arrête le camion, de 190 à 250 doses en moyenne sont délivrées. À Carentoir, le 6 août, on a même vacciné 345 personnes le même jour, de 8h30 à 22h45. En tout, plus de 3.000 personnes seront vaccinées, ce qui équivaut à deux semaines complètes d’activité d’un centre comme celui de Ploërmel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le camion était ce mercredi au Roc Saint-André, sur la commune de Val d’Oust, où les habitants sont venus se faire injecter une deuxième dose de Pfizer, en présence d’un médecin du CHBA (Centre Hospitalier Bretagne Atlantique), de pompiers du SDIS 56, de trois infirmières volontaires du secteur et d’élus de la commune. "Le fait d’avoir un véhicule qui se déplace, du personnel soignant local, des élus avec des visages connus, ça rend l’opération plus évidente pour des habitants qui ont été isolés. Ça créée une sorte de lien social", explique le capitaine Yannick Jehanno.

Écoutez Florence Prunet, la maire de la commune de Val d'Oust Copier

"Il n’y a pas le frein de prendre un rendez-vous sur un site internet, de devoir se déplacer dans un centre de vaccination. Je suis persuadée qu’il y a des gens qui ne se seraient pas fait vacciner s’il n’y avait pas eu ce dispositif de Vaccibus", ajoute Florence Prunet, la maire de Val d’Oust. C’est d’ailleurs ce que constate aussi Myriam Beillon de l’ARS Bretagne qui reconnait "avoir touché des personnes âgées qui n’étaient pas encore vaccinées. Des jeunes aussi qu’on incite à se faire vacciner en prévision de la rentrée scolaire".

Quand le Vaccibus invite et incite à se faire vacciner

Et c’est ce que confirme les habitants rencontrés sur place, comme Ludivine du Roc Saint-André, qui avoue que "c'est parce qu’il y a le Vaccibus que je suis venue parce que sinon, avoir des rendez-vous c’était impossible et faire des kilomètres pour le vaccin c’était compliqué". Théo lui, "hésitait beaucoup au début, mais avec le pass sanitaire et les obligations mises en place, même si on dit que ça n’en sont pas, je me suis décidé. Et que le vaccin vienne à moi, c’est beaucoup plus facile et pratique". Quant à Yannick, venu avec sa femme et son jeune fils, il avoue ne pas "être forcément pour. Finalement on s’est dit, ça passe au pied de la maison. C’est le moment au jamais".

C’est tout bénef’ pour tout le monde !

Comme le résume si bien Marie-Andrée, une des infirmières qui vaccinaient ce mercredi au Roc Saint-André : "C’est tout bénef’ pour tout le monde. Ça décharge les centres de vaccination. Et les cabinets médicaux sont soulagés parce qu’ils avaient des listes d’attente de plusieurs semaines."

Le reportage au Roc Saint-André Copier

Le voyage du Vaccibus se poursuit ce jeudi à Ménéac et vendredi à Guégon. Il s’achèvera dans la semaine du 24 au 27 août, à Beignon, Augan, Pleucadeuc et Carentoir.