"Le vaccinodrome de Toulouse est un événement médiatique", tacle le président de Haute-Garonne

Georges Méric n'était pas content ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie. Le président du Conseil Départemental de Haute-Garonne a déployé la lenteur du déploiement de la vaccination de masse, avec des doses encore insuffisantes malgré les promesses de l'Etat, et celles d'Emmanuel Macron mercredi soir.

"Le vaccinodrome de Toulouse est un événement médiatique" déclare ainsi le socialiste, qui estime que le centre installé sur l'île du Ramier cache bien des difficultés dans le reste du département. Il plaide pour la multiplication de grands centres, y compris dans les campagnes : "j'ai toujours dit qu'il fallait rapprocher les vaccinodromes des habitants, c'est pour ça que nous voulons multiplier les vaccinodromes dans le département".

Il cite notamment des projets à Noé, l'Isle-en-Dodon, Grenade et Montastruc-la-Conseillère. Le centre de vaccinations de Villefranche-de-Lauragais devrait aussi s'agrandir prochainement.

"Une totale impréparation"

Mais selon Georges Méric, les doses n'arrivent pas : "le problème, c'est qu'on a déjà quatre mois de retard, quand est-ce qu'on commence ?". Il dénonce aussi une "totale impréparation en France, on attend les vaccins tous les jours", et pointe une coopération qui n'est pas fluide, entre services de l'Etat et collectivités locales. Il donne comme exemple une initiative départementale : "on a créé une équipe mobile du département, pour aller vacciner les personnes chez elles. Il n'y a pas de vaccins pour elle !". Et il s'énerve : "où sont les vaccins ?"

Où sont les vaccins ?

Interrogé sur le nouveau confinement, le président du département de Haute-Garonne reconnaît que c'était une décision difficile à prendre, mais regrette qu'elle n'ait pas été prise plus tôt : "quel temps perdu depuis le 14 janvier !".

"On arrive à 100.000 morts en France, c'est un drame". Georges Méric estime qu'"on est dans une épidémie qui déborde, hors de contrôle. Les régions qui ne sont pas touchées aujourd'hui l'auraient été dans quelques jours".