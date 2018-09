Limeil-Brévannes, France

A Choisy-le-Roy comme à Limeil-Brévannes, les habitants et les élus sont farouchement opposés à la création de ces nouveaux établissements pénitentiaires. Six prisons de ce type doivent voir le jour en Île-de-France. Parmi les lieux retenus, deux se trouvent dans le Val-de-Marne.

Qu'est ce qu'un "Quartier de Préparation à la Sortie" ?

Avant la présentation de la Garde des sceaux, Nicole Belloubet, difficile de dire précisément ce que seront ces quartiers de préparations à la sortie mais ce que l'on sait déjà c'est qu'il s'agit bien d'un espace fermé, avec des murs de 4 mètres de haut pour les détenus qui ont de courtes peines ou qui n'ont plus que deux ans à purger. Pour faire partie de ce dispositif, les détenus devront répondre à 3 critères : présenter un risque d'évasion faible, être capable de s'adapter à la vie en collectivité et avoir besoin d'un accompagnement pour se réinsérer socialement. Le "QPS" doit donc être bien desservi par les transports notamment parce que les détenus pourront sortir plus librement de cette prison et c'est là évidemment que ça inquiète les communes qui vont devoir accueillir ces "QPS".

Les habitants de Limeil-Brévannes inquiets

Les habitants qui ont entendu parler de prison "semi-ouvertes" angoissent pour les enfants. Pour Paul, comptable à la retraite "Moi, j'ai deux enfants de 15 et 17 ans, quand on nous dit prison semi-ouverte, c'est compliqué. Moi ça m’embête que mes enfants sortent sachant qu'il y a un danger". Sylvie, gardienne d'immeuble poursuit : "On ne sait pas qui sont ces détenus, c'est un peu risqué, ils pourront se balader et c'est plutôt inquiétant. Personnellement, si la prison se construit, je quitte le quartier". Une volonté que les habitants de ce "quartier des temps durables" à Limeil-Brévannes sont nombreux à avoir.

Veut-on faire du Val-de-Marne le département des prisons ?" - Maire de Limeil-Brévannes

Françoise Lecoufle, maire (LR) de Limeil-Brévannes explique les raisons qui justifient son opposition à ce "QPS". "D'abord, c'est un projet pour lequel nous n'avons pas du tout été concerté, que nous avons appris par hasard, ce qui est très surprenant. C'est la première raison. La deuxième c'est que c'est juste dans un territoire pour lequel on est en train de vouloir monter en gamme avec l'arrivée d'un téléphérique d'un côté et d'une zone économique de l'autre avec 3000 emplois de prévu, donc ça vient de façon inopportune alors que nous on a déjà des projets sur cette zone". Las de constater que ce type de projets se font toujours à l'est de l’Île-de-France et pas dans l'ouest, elle pose donc cette question : "Pourquoi toujours le Val-de-Marne. Nous avons déjà la deuxième prison de France à Fresnes. Nous avons le projet d'une maison d'arrêt de 600 places à Noiseau et maintenant le projet d'un "QPS" à Choisy-le-Roy et Limeil-Brévannes alors, veut-on faire du Val-de-Marne le département des prisons ?"