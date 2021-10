Le Vasco-Landais à Mont de Marsan : reprise du restaurant avec des spécialités portugaises

Dalila et David Da Rocha arrivent des Yvelines. Le couple a tenu pendant 10 ans un restaurant. Après le 1er confinement, tous les deux voulaient davantage d’espace. Suite à des vacances passées dans les Landes, ils découvrent la région, et se disent pourquoi ne pas s’installer ici, et ils cherchent un établissement à vendre. Un petit tour sur les sites d’annonces en ligne et ils tombent sur le Basco-Landais à Mont de Marsan. Le jour même, ils contactent les propriétaires. La visite se déroule quelques heures après et c’est le coup de cœur immédiat. Dalila et David le reprennent, même si la situation pour tous les professionnels de la restauration n’est pas simple. Le couple s’appuie sur son expérience pour relever ce nouveau challenge. « On a du courage, de la détermination » insiste Dalila. Le Basco-Landais devient donc le Vasco-Landais : un clin d’œil aux origines portugaises du patron. D’ailleurs tous les vendredis midi, le menu est portugais : cochon de lait au four et morue. Et tous les autres jours de la semaine, 2 plats du jour sont proposés ainsi que des viandes grillées.

Dalila Da Rocha du Vasco-Landais Copier

Infos pratiques :

La Vasco_Landais à Mont de Marsan : 09 75 55 75 38

625 Boulevard St Médard à Mont de Marsan – entre la Hiroire et le Stade Boniface, en face de l’hôpital Layné.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15