Vaucluse, France

Des entreprises étrangères en Vaucluse, il y en a. Et des entreprises vauclusiennes qui s'exportent, il y en a aussi ! Les relations existent entre notre département et l'étranger.

À l'export, beaucoup de PME

D'après une enquête régionale menée par la CCI Provence en 2016, la majorité des entreprises exportatrices dans notre région comptent moins de 10 salariés. Et le Vaucluse n'échappe pas à la règle.

Exemple avec Savon Stories. Fondée par Moute Derraj il y a trois ans à Londres, l'entreprise dispose désormais d'un atelier de fabrication de savons en Vaucluse, plus précisément au moulin Saint-Pierre des Taillades, aux portes du Luberon. Un atelier géré par Hind, qui n'est autre que la sœur de Moute.

"Nous réalisons 80% de notre chiffre d'affaires à l'étranger" - Moute Derraj, co-fondatrice de Savon Stories

Les pays asiatiques, mais aussi les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, où le "made in Provence", ça parle. Et si pour le moment l'entreprise est partagée entre Londres et Les Taillades, Moute Derraj réfléchit à faire son retour définitif en Vaucluse : "Partir à l'étranger, c'est bien quand on est jeunes. Mais à un certain moment, on a besoin de se sentir à la maison".

Savon Stories : exporter le "made in Provence" Copier

De bonnes raisons de s'installer

À l'inverse, certaines entreprises étrangères choisissent d'implanter leur activité française en Vaucluse. Plusieurs raisons à cela, expliquées par le porte-parole de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse, Laurent Huber : "Il y a un attrait géographique, un attrait économique parce que le Vaucluse n'est pas le département où le foncier est le plus cher, et bien entendu un attrait climatique, on connait la douceur de vivre dans le midi et en Provence".

Et puis c'est un carrefour de routes commerciales dans le sud de la France. C'est pour cela que l'entreprise irlandaise Tricel, qui fabrique des mini stations d'épuration, a choisi de s'installer à Sorgues. Mary Kane est la directrice de Tricel Avignon. Elle l'affirme : il y avait un marché dans le sud pour son entreprise, c'est pour cela que Tricel s'est installée à Sorgues : "Les clients peuvent maintenir venir visiter l'entreprise, voir comment on travaille", explique-t-elle.