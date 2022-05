La nouvelle éco : Le vélo à Amiens : "aujourd'hui on est revenu à un chiffre d'affaire d'avant covid"

L'ambiance est calme ce jour là au magasin "culture vélo". "C'est très fluctuant" assure Emmanuel Lecocq, gérant du magasin. "Des fois il va y avoir un rush, et des fois c'est plus tranquille. Hier par exemple on était bondé". Cette immense boutique de 600m2 (avec l'atelier et la réserve) a ouvert il y a trois ans et demi. 400m2 juste pour la vente : un coin VTT, un coin vélo électrique, et un petit espace ou sont exposés des bicyclettes rares, des vélos de collection, entièrement faits main et avoisinant les 18 000 euros.

Le magasin a connu des hauts et des bas : le confinement a mis à l'arrêt l'activité. Mais dès le déconfinement de mai 2020 : Boom ! "C'était quelque chose d'assez effrayant" se souvient t-il. "On a jamais vu autant de monde. Pour répondre à toute les demandes c'était très compliqué"

Une croissance forte mais pas d'effet "Mai à vélo"

Aujourd'hui, les ventes sont revenus à un niveau normal : "une croissance similaire à ce que l'on avait avant le covid. Même si nous faisons aujourd'hui le double de ce que nous engrangions la première année, soit 1 200 000 euros" se réjouit il. "Depuis le début d'année, le nombre de ventes à nettement diminué, on a perdu un quart des ventes. Mais on constate que les clients sont montés en gammes, ce qui fait que nous avons toujours des chiffres assez élevés".

Pour l'instant, il n'a pas constaté de rush pour l'événement Mai à vélo. Pour lui, les clients reviennent car les beaux jours sont là. Il affirme aussi que la mauvaise politique cyclable à Amiens ne joue pas en sa faveur. "Pas d'endroits pour garer les vélos, trop peu de pistes cyclables.. par rapport à Bordeaux et Strasbourg on est très en retard et ça, j'entends des clients me le dire tous les jours"