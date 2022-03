Le vélo à assistance électrique, une aubaine pour faire des économies de carburants

La hausse des prix des carburants pousse les consommateurs à trouver des alternatives. Si certains choisissent le covoiturage et d'autres convertissent leur voiture au bioéthanol, certains décident de passer au vélo.

Le vélo, de plus en plus

Le vélo à assistance électrique a déjà conquis de nombreuses personnes désireuses de faire des économies et de consommer moins. Depuis l'achat d'un vélo électrique il y a 12 ans, Estelle a presque totalement abandonné la voiture. "Je prends le vélo toute l'année, même quand il fait froid, même quand il pleut pour aller au travail, se vente-t-elle. J'utilise la voiture que pour emmener mes enfants à des activités ou pour faire les courses."

Cette bicyclette, Vincent, son mari, l'a aussi adopté, et l'assistance électrique y est pour quelque chose. "Ca rend le vélo accessible à tout le monde, analyse-t-il. ça permet aussi de le faire en tout confort puisque quelle que soit la distance à parcourir ou l'effort à fournir, il n'y a pas de transpiration."

"Le coût du carburant fait quand même réfléchir sur son moyen de se déplacer"

Le vélo électrique rend les déplacements plus faciles, surtout lorsqu'on travaille au technopôle de Brabois par exemple. C'est d'ailleurs une des raisons de son succès à Nancy, d'autant plus en cette période où se déplacer en voiture revient de plus en plus cher. "Le coût du carburant fait quand même réfléchir sur son moyen de se déplacer", remarque Laura Morque, responsable de Culture Vélos à Vandoeuvre. Depuis début mars, une dizaine de personnes se rendent chaque jour au magasin pour se renseigner auprès des vendeurs. Florent est l'un d'entre eux est fait le constat que ce sont des personnes qui se déplacent "dans un rayon de trois à neuf kilomètres autour de leurs activités professionnelles ou de loisirs." 80% des personnes qui viennent se renseigner auprès du magasin, repartent avec un vélo en main. Un investissement qui profite à l'environnement, au porte-monnaie mais aussi à la santé !