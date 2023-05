Le Vendéen Beneteau veut vendre ses mobil-homes au groupe Trigano

Bio Habitat, le leader français de fabrication de mobil-homes, est à vendre. Et son propriétaire, le groupe vendéen Beneteau, a choisi son acquéreur : il annonce ce vendredi être en négociations exclusives avec Trigano, le constructeur français de caravanes et camping-cars. Trois sites de production sont concernés en Vendée : Sainte-Hermine, La Chaize-le-Vicomte et Givrand, près du siège de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

ⓘ Publicité

Beneteau veut se recentrer sur son cœur de métier historique, le nautisme, avec ses 9 marques de bateaux. Pour Bruno Thivoyon, directeur général du groupe, vendre Bio Habitat à Trigano c'est un choix logique : "Il y a plus de synergies entre un camping-car, une caravane et un mobil-home qu'il n'y en a avec un catamaran. C'est donc une décision qui est à la fois bonne pour le champion du mobil-home et bonne pour le champion du bateau."

Le directeur général de Beneteau en profite pour redire la fierté du groupe pour cette filiale, créée en 1994. Bio Habitat, c'est aujourd'hui c'est entre 12.000 et 15.000 mobil-homes fabriqués par an, 900 salariés répartis sur 6 sites en France et en Italie, un chiffre d'affaires de 257,2 millions d'euros en 2022.

Bruno Thivoyon le reconnaît : "C'est compliqué d'avoir deux champions sur lesquels investir pour les maintenir à ce niveau d'excellence. Pour le groupe, ça nous donne les moyens d'accélérer notre développement dans le nautisme. Et concernant l'activité mobil-homes, c'est l'occasion pour nos 900 salariés de devenir champions européens en s'arrimant au groupe Trigano."

"On va devoir couper le cordon ombilical avec la maison mère"

Aucun emploi n'est menacé, selon le groupe Beneteau. "Il fallait que ce soit un beau projet pour les 900 salariés", déclare Bruno Thivoyon. Il est convaincu qu'il n'y aura pas de licenciements : "C'est le modèle de Trigano de développer et de maintenir en place les sociétés familiales dont ils font l'acquisition."

Trigano, spécialisé dans l'hôtellerie de plein air, a en effet de l'ambition. Le groupe veut développer l'activité en Espagne, en Angleterre et devenir leader européen sur le marché du mobil-home. Corine Dupont, déléguée CFDT sur le site de Givrand, a été rassurée sur le volet de l'emploi : "On nous a dit que l'ensemble des emplois serait préservé, toutes catégories confondues."

L'annonce ce vendredi matin a malgré tout été dure à entendre pour la salariée vendéenne : "On appartient au même groupe depuis 29 ans, près de trois décennies. C'est une cassure. On va devoir couper le cordon ombilical. En tout cas pour les gens qui sont chez Beneteau depuis longtemps, qui sont issus aussi de la Vendée." Il reste quelques mois aux salariés vendéens de Bio Habitat pour se faire à l'idée qu'ils n'appartiennent plus à Beneteau. La vente à Trigano pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2023.