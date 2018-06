Notre système de protection sociale est-il trop généreux ? Après la polémique lancée par la vidéo dans laquelle Emmanuel Macron déclare qu'on met "un pognon de dingue" dans les aides sociales et "que les gens ne s'en sortent pas", voici les chiffres officiels du ministère de la Santé.

81% sont dépensés dans les retraites et la santé

En 2016, la France a versé 714 milliards d'euros de prestations sociales. Mais la plus grosse partie de cette enveloppe est consacrée aux pensions de retraites et aux dépenses de santé. À elles deux, elles représentent 81% de la facture totale. Viennent ensuite les aides familiales 7,56% (54 milliards), le chômage et les aides à l'emploi 6,16% (44 milliards), les aides au logement 2,52% (18 milliards) et les aides contre la pauvreté, qui représentent 3,08% soit 22 milliards d'euros.

Les plus dépensiers d'Europe, mais sans s'éloigner de la moyenne

La France consacre plus de 30% de sa richesse nationale dans la protection sociale. Contre 28% en moyenne dans l'Union européenne. Cela nous place en tête de peloton, aux côtés du Danemark et de la Finlande.

En contrepartie, le taux de pauvreté le plus bas d'Europe

Mais cet argent dépensé est-il efficace ? Oui, au sens où la France affiche l'un des taux de pauvreté parmi les plus bas de l'Union européenne. 13% environ en 2016. Un taux qui grimperait à 24% - c'est à dire 10 points de plus - si notre système social et fiscal n'existait pas. C'est ce qu'affirme la direction des études statistiques du ministère de la Santé.