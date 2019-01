Le versement de la prime de fin d'année remis en cause pour les agents du Conseil Régional Sud PACA ?

Marseille, France

Ils étaient au moins 200, ce mardi midi : les agents territoriaux se sont regroupés sous les fenêtres du Conseil Régional de la "Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur"à Marseille, pour dénoncer un projet de réforme de leur prime de fin d'année. La question doit être débattue jeudi en comité technique. L'idée serait de retirer aux agents une centaine d'euros par jour d'absence, à partir du 6e jour d'arrêt maladie dans l'année.

Une prime d'environ 2.000 euros bruts

La FSU a appelé les 6 000 agents de la collectivité à manifester ce mardi midi. L'enjeu ? La Région Sud PACA pourrait remettre en cause la règle de gestion de la prime de fin d'année : une prime d'environ 2000 euros bruts.

"Si le médecin m'arrête parce que j'ai mal au dos, c'est justifié. Donc savoir qu'en plus je vais perdre des sous.. on déshumanise complètement les agents. C'est une façon de nous dire aussi qu'on est des fainéants, des tire-au-flanc", déplore Eugénie, chef de cuisine dans un lycée de Pertuis, 1700 euros net par mois à bientôt 50 ans.

Cette prime, qui correspond en fait au 13e mois, pourrait être amputée d'environ 100 euros par jour d'absence pour maladie, à partir du 6e jour d'arrêt dans l'année.

"Il n'y a pas très longtemps, je me suis tapé une entorse, 3 semaines d'arrêt", raconte de son côté Angèle, agent d'accueil au lycée Colbert à Marseille. "Ce n'était pas voulu, hein ! L'an prochain, ça voudrait dire que je perds toute ma prime. 21 jours d'arrêt. Une entorse, pas de prime ! (...) Je viendrai maintenant travailler malade, et je ferai ce que je peux. Double peine. C'est une sanction".

Je viendrai maintenant travailler malade" - Angèle, agent d'accueil dans un lycée

Cette prime de fin d'année existe depuis 1984. Les agents territoriaux sont appelés à manifester à nouveau jeudi à partir de 11h30 devant le siège du Conseil Régional.

"Tout le monde est concerné par l'absentéisme. Ce qui est lamentable, c'est que l'administration nous fait subir son manque d'organisation et de responsabilité", accuse France, chef d'équipe dans un lycée à Nice. "On connaît les personnes qui abusent, on est capable de les identifier, d'intervenir. Seulement comme ils n'ont pas le courage de le faire, ils font d'un cas une généralité et vont toucher à la prime de fin d'année de tous les agents. C'est la triple punition : vous êtes malades, ça vous coûte en frais médicaux, et en plus vous avez une journée de carence retirée sur votre salaire.. et maintenant on vous impute votre prime de fin d'année. C'est inadmissible".