Le Vid'Boutik organisé à Nîmes pour aider les commerçants du centre-ville

Pour la première fois vendredi 23 et samedi 24 août, la Ville de Nîmes organise "le Vid'Boutik" en partenariat avec l'association des commerçants Cœur de Nîmes et la Chambre de commerce et d'industrie du Gard. L'objectif est de redynamiser le centre-ville nîmois.

Nîmes - France

Pour la première fois cette année, une cinquantaine de commerçants nîmois participent à un "Vid'Boutik" les vendredi 23 et samedi 24 août. Le principe est le même que pour une grande braderie: les produits sont exposés à l'extérieur des magasins dans la rue et sont vendus à prix cassés. L'objectif est de permettre aux commerçants d'écouler leurs stocks d'été et plus largement de redynamiser le centre-ville de Nîmes.

Stationnement gratuit

Pendant ces deux jours, les places de parking seront gratuites en surface de 10h à 19h, en plus des deux heures gratuites dans les parkings souterrains le samedi. La rue du Général Perrier sera fermée à la circulation.