Le vide-greniers solidaire IKEA à Dijon va permettre de remeubler l'association ON T.E.D. pour l'autisme

Ce dimanche 2 juillet, IKEA a organisé son 6ème vide-greniers solidaire. Cette année, c'est l'association "On T.E.D. Pour l'autisme", une association qui travaille pour l’éveil et le développement d’enfants autistes ou atteints d’autres troubles du développement mais aussi pour l'écoute des parents.

Le 6ème vide-greniers solidaire de Ikéa Dijon va permettre de meubler les locaux de l'association "ON T.E.D. pour l'autisme". L'association existe depuis juin 2015, mais elle a commencé ses activités en octobre 2016 quand la commune de Brazey-En-Plaine lui a mis à disposition une petite maison. Cette structure sert tout à la fois à guider les parents et à offrir à leurs enfants la possibilité de s'épanouir dans différentes activités à la fois ludique et pédagogique : les portes de centre de loisirs leur sont bien souvent fermées.

Une salle de jeu aménagée pour les enfants autistes

Ikea va remeubler la salle de jeu pour enfant. Thierry est le trésorier de l'association, il a pensé à un espace "Snoezelen" pour stimuler les sens des enfants. "On a fait des plans avec un architecte d'intérieur pour que tout soit le plus fonctionnel possible." Un espace dans lequel l'association organise différentes activités comme le modelage, l'art plastique ou encore le yoga. Des activités encadrés par des professionnels diplômés et payés par l'association comme le précise Delphine Bonnin la présidente : "En plus, nous avons des professionnels bénévoles, ergothérapeutes, psychologues, musicothérapeutes."

Des professionnels aussi présents pour les parents

Ces professionnels participent aussi aux groupes de paroles tous les 1er vendredi du mois. Les parent se retrouvent pour échanger et recevoir des conseils. C'est la "guidance parentale". Delphine Bonnin sait combien on peut être perdu lorsque l'on est parent d'un enfant autiste :"On est complètement seul et les professionnels de santé sont très peu formés. Du coup, on doit se tourner vers internet ou les autres parents pour avoir des renseignements." Les parents vont pouvoir eux aussi profiter de locaux neufs, d'u

Infos pratiques