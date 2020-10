VIDÉO : le Vieux Café d'Aniathazze à Uzès encaisse le choc du deuxième confinement

Quelles solutions après la fermeture des restaurants ? Ils sont encore sous le choc du second confinement, après avoir rudement encaissé celui du 1er. A Uzès, c'est encore plus compliqué pour Cantin et François qui venaient de reprendre une institution du Duché, le Vieux Café d'Aniathazze.

Dino est un des serveurs emblématiques du Vieux café d'Uzès. Son deuxième confinement qu'il passera à la maison avec ses 5 enfants. Vingt cinq ans qu'il est dans le métier et dire que sa terrasse va lui manquer.re. Un rêve pour ces uzètiens pur-sucre. Une reprise prévue en avril,n repoussée à cause du 1er confinement. Un été plutôt réussi et le choc fin octobre de la seconde vague de confinement. "On avait tout fait pour bien démarrer, et voila tout s’arrête".

Rebondir ? D'abord encaisser le choc

A Alès, Marie-Hélène Monnier, a elle aussi fermé l'Atelier de Marie. Elle a placé ses 24 salariés au chômage partiel mais a tenu à leur régler le mois complet. Ils seront tous repris à l'issue du confinement. Envisager des solutions alternatives - comme la livraison de plats sur commande - elle n'y croit que modérément. "J'ai une trop grosse structure, mais pourquoi pas si le téléphone sonne suffisamment".

Je vais m'occuper de mes 5 enfants, ça va être tendu

Marie-Hélène Monier de l'Atelier de Marie à Alès (Gard) © Radio France - Ludovic Labastrou