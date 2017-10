Le village ardéchois de Rocles va retrouver une épicerie et une boulangerie

Le village ardéchois de Rocles à côté de Largentière va bientôt retrouver une épicerie et une boulangerie associatives. La priorité sera donnée aux produits locaux et bio.

L'idée est assez simple: offrir un service à la population, boulangerie, épicerie, café, petite restauration tout en créant des emplois et en réinjectant les bénéfices dans l'économie locale. On appelle ça l'économie circulaire. C'est le système choisi par Samuel et quelques habitants de Rocles.

Produits locaux et emplois locaux

Le boulanger de Rocles a mis la clé sous la porte. Pas rentable. Il faut dire qu'il louait un magasin trop grand et peu adapté aux petites fournées. La surface de 200 m² a donc été reprise par l'association "Fournil Nomade" pour ce projet. Les boulangers de Valgorge et de Joannas vont soit partir à la retraite soit vendre leur commerces. Et il n'y a plus qu'une boulangerie à Largentière, la ville la plus proche.

Jusque-là Samuel faisait le pain dans un camion au feu de bois et sillonnait les marchés des villages. Et puis avec d'autres membres de son association, il a eu l'idée de se sédentariser. Le bâtiment appartient à la mairie et l'association le loue. Les bénéfices du magasin seront réinvestis dans l'achat des produits et iront dans les salaires. Trois boulangers devraient vivre de cette structure et une personne de plus pour l'épicerie.

Produits bio et circuits courts

C'est du pain bio au levain (et non à la levure) que vous pourrez acheter dans cette boulangerie. La farine issue de variétés de blés anciens et non hybrides est achetée directement aux agriculteurs d'Ardèche ou de Drôme. Un pain au même prix que dans une boulangerie traditionnelle. Même philosophie pour l'épicerie: il y aura un coin pour les produits bio en vrac et un espace pour les produits des agriculteurs locaux qui ont souvent du mal à écouler leur production. Vous pourrez également trouver des produits de base pour du dépannage.

Le futur coin boulangerie © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un financement participatif

Il faut pour démarrer acheter le fonds de commerce de l'ancien boulanger pour un coût de 32.000 €. 21.500 € ont déjà été récoltés grâce à la plateforme de financement participatif MiiMOSA "création d'un fournil-épicerie en Ardèche". Un espace ouvert jusqu'au 22 Octobre.