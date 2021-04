Le village de chalets pour les restaurateurs de Limoges s'exporte à Brive

Comme à Limoges, les restaurateurs de Brive peuvent dés ce samedi s'installer dans des chalets pour faire de la vente à emporter. Ce village éphémère qui sera ouvert du mardi au dimanche doit rester en place en principe jusqu'au 6 mai. C'est grâce aux échanges entre le président de l'UMIH (Union des métiers de l'industrie hôtelière) en Haute-Vienne et son homologue de la Corrèze Jean Luc Viginiat que l'idée a germé. "On a vu que ça marchait très très bien à Limoges où j'ai des copains qui tiennent des chalets et on s'est dit qu'il fallait faire la même chose à Brive" explique Jean Luc Viginiat.

Une installation qui tombe en plein confinement

C'est au pied de la collégiale de Brive et donc en plein centre ville qu'ont été installés les 8 chalets. "On a sélectionné les restaurateurs qui voulaient tenir sur la durée car certains ne voulaient venir que le samedi, j'ai donc refusé" explique encore le président de l'Umih de la Corrèze qui précise aussi que la mairie de Brive les a bien aidés en assurant la logistique. Le nouveau confinement a peut être refroidi certains restaurateurs qui craignent de voir peu de monde en ville mais les 8 chalets seront tous occupés.

"J'espère qu'à Brive les gens joueront le jeu comme à Limoges" Hélène Delannoy, restauratrice

"Je ne suis pas allée voir à Limoges mais j'en ai beaucoup entendu parler et j'espère qu'à Brive les gens joueront aussi le jeu" explique Hélène Delannoy qui gère avec son mari le restaurant Le comptoir Saint Sernin et qui occupera l'un des chalets. "On a très envie de retrouver la clientèle et cette chaleur humaine qu'on a perdue depuis qu'on est fermé" confie t-elle avec optimisme. Un optimisme partagée par le restaurateur Nicolas Serres, le patron de l'Atelier du Moutier. Lui aussi occupera un chalet. "J'espère que ça va relancer la vente à emporter que j'ai mis en place dans mon restaurant mais qui s'essouffle depuis quelque temps" explique t-il.

Le village des restaurateurs de Brive ouvre ses portes à 10 heures ce samedi