Le Village de marques Honfleur Normandy Outlet ouvrira le 10 novembre

Situé au pied du Pont de Normandie, le Honfleur Normandy Outlet ouvrira ses portes le 10 novembre. Dans un premier temps, ce village réunira 80 marques. Un job dating est organisé ce mercredi et ce jeudi : 800 personnes ont été invitées pour 300 postes à la clé.

Le chantier en est aux finitions, à près de 70 jours de l'ouverture. "Il reste l'éclairage, les espaces verts à travailler, la signalétique à installer. Les parkings sont quasi terminés", confie Corinne Wortmann, la directrice du Village des marques. A deux pas du Pont de Normandie, le Honfleur Normandy Outlet, premier centre de marques de Normandie, doit ouvrir ses portes le 10 novembre. Une ouverture en deux temps : d'abord, une première phase, avec 13 000 mètres carrés de surface de vente et 80 marques représentées. "Le 10 novembre, nous aurons 65 à 70% de surface occupée : on est dans la norme", précise Corinne Wortmann. 13 000 mètres carrés auxquels doivent s'ajouter ultérieurement 5 000 mètres carrés dans une seconde phase. "On espère avoir 100 marques présentes d'ici 3 ans", ajoute la directrice.

L'ouverture de la 1re phase du @HonfleurOutlet prévue le 10 novembre — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) August 30, 2017

Parmi les marques qui seront représentées : Nike, Levis, Pepe Jeans London, Guess, Triumph, Yves Delorme, Leonidas ou encore Kusmi Tea. Le principe de l'outlet est d'offrir aux consommateurs des remises garanties d'au moins 30% sur des articles de marques issus de collections antérieures. "On souhaite attirer en premier lieu les Normands : ce Village leur évitera de faire 2 heures de route pour trouver ce genre d'offres à Paris", explique Corinne Wortmann. Elle table aussi sur une clientèle parisienne et les touristes.

2500 candidatures pour 300 postes

Ce mercredi et ce jeudi, un job dating est organisé à la salle des fêtes de La Rivière-Saint-Sauveur dans le Calvados. Une prise de contact. Des entretiens de 10 à 15 minutes, avec plusieurs marques. 800 personnes y ont été conviées. 300 postes sont à la clé (500 sur la 2e phase).

Job dating à La Rivière Saint Sauveur pour le village des marques. 2500 demandes envoyées pour 300 postes pic.twitter.com/z0sRmMRsMx — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) August 30, 2017

Depuis novembre 2016, l'agence Pôle emploi de Honfleur a reçu 2500 candidatures. "Et on continue d'en recevoir tous les jours", ajoute Stéphanie Garnier, responsable d'équipe de Pôle emploi à Honfleur. "Il y a eu un gros travail de sélection car les enseignes recrutent des gens qui ont de l'expérience dans la vente. Ce qu'on a vérifié aussi, c'est que les candidats étaient bien conscients que le Village allait ouvrir le dimanche : c'est un incontournable", explique Stéphanie Garnier. Des candidats qui viennent à "80%" de Normandie (Honfleur, Lisieux, Le Havre...), mais aussi de région parisienne.

Retrouver un emploi

Dans la salle des fêtes, on croise notamment Nozha, 30 ans, de Lisieux. "Ce Village des marques, c'est une belle opportunité. C'est près de chez moi, et c'est surtout l'occasion de retrouver un emploi", explique l'ancienne responsable de magasin. "Là, en ce moment, je bosse à 100 kilomètres de chez moi. Donc je cherche quelque chose de plus proche. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur de la vente en Ile-de-France", explique Mario, 45 ans, de Beuzeville.

Comme l'explique la direction dans un communiqué : "Honfleur Normandy Outlet bénéficie d'une implantation stratégique. Au coeur d'une destination touristique qui attire 12 millions de personnes par an, il vise à accueillir une clientèle familiale et internationale. Situé à 20 minutes du Havre, et à moins d'une heure de Caen et Rouen, il s'appuie sur une zone de chalandise locale de 2,5 millions de consommateurs, sans concurrence dans un rayon de près de 130 kilomètres". Le Village de marques sera ouvert 362 jours par an, 7j/7 de 10h à 19h et le samedi jusqu'à 20h.